Военный эксперт пояснил, побоится ли Запад массово поставлять Киеву ATACMS и Taurus

Как говорит Петр Черник, нынешняя геополитическая глобальная ситуация связалась в весьма тугой и сложный узел ‒ какого не бывало со времен Карибского кризиса.

https://glavred.info/ukraine/voennyy-ekspert-poyasnil-poboitsya-li-zapad-massovo-postavlyat-kievu-atacms-i-taurus-10568273.html Ссылка скопирована

Петр Черник пояснил, будут ли постоянные поставки ATACMS и Taurus для Украины / коллаж Главред, фото АрмияИнформ и ua.depositphotos.com

Западные партнеры могут решиться на предоставление Украине ракет ATACMS и Taurus в достаточном количестве, но для этого им придется решить сложный ребус ‒ чтобы русский диктатор Путин не развязал ядерную войну. Об этом в интервью Главреду рассказал полковник ВСУ, военный аналитик Петр Черник.

"Западные партнеры могут решиться на такой шаг. Есть очень хороший философский военный тезис: боязнь эскалации неизбежно приводит к конфронтации. В этом контексте вспомним нацистскую Германию: все очень боялись Гитлера и повышения ставок в противостоянии с ним. В итоге нацизм перешел к агрессивной войне, и мы прекрасно знаем, чем все закончилось. Сейчас в России, как отметил американский историк Тимоти Снайдер, сформировался шизофренический фашистский режим. От такого режима можно ожидать чего угодно. Убежден, что тирании понимают исключительно силу, только силу и ничего другого", ‒ сказал он.

Как говорит Черник, нынешняя геополитическая глобальная ситуация связалась в весьма тугой и сложный узел ‒ какого не бывало со времен Карибского кризиса.

"Запад обладает достаточным совокупным потенциалом, чтобы оказать нам реальную военную помощь, а не ограничиваться дозированными поставками вооружений. Например, ракет JASSM произведено более 2000 единиц, а ATACMS - более 4000 единиц. Это очень много. Истребителей F-16 произведено 4,5 тысячи, в рабочем состоянии - более 3 тысяч. Эти самолеты есть у 25 стран. Украина могла бы получить не 6 или 60 машин, а 220. Технически это не проблема. Но есть сложная головоломка ‒ как помочь Украине так, чтобы это не привело к ядерному удару России. Это ребус, тупик, из которого трудно выйти. Решится ли Путин на ядерный удар? Приведу пример. В 1962 году кипел так называемый Карибский кризис. В то время персонально Хрущеву ничего не угрожало, а о распаде Советского Союза речь вообще не шла. Но до применения ракет Р-12 оставались часы. СССР действительно был готов к такому шагу. Если бы не мудрость президента США Кеннеди и посредничество Римско-Католической церкви, планета Земля, наверное, уже несколько раз сгорела бы в ядерной катастрофе", ‒ сказал он.

Причем, считает Черник, ситуация, в которой оказался диктатор Путин, гораздо сложнее, чем та, в которую угодил 60 лет назад коммунистический диктатор Никита Хрущев.

"В отличие от Хрущева, Путину грозит полноценное поражение в Украине. Сжатие фронта даже до старой линии разграничения будет означать его потенциальную физическую смерть. Российская Федерация может развалиться, но в этом сценарии никто не заинтересован. Как помогать Украине, чтобы не было ядерной войны - проблемный узел, который, по моему мнению, никто не может развязать. Поэтому Запад помогает постепенно: предоставляет, например, F-16, и смотрит, какой будет реакция России. Так будет и с ракетами, и с другой помощью", ‒ подытожил он.

Что такое ATACMS ATACMS (Army TACtical Missile System) — тактическая баллистическая ракета класса земля-земля, производимая американской компанией Lockheed Martin. Имеет дальность применения до 300 км на твёрдом топливе. Её различные варианты оснащения носят индексы МО США MGM-140, MGM-164 и MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковом контейнере имеет индекс М39. ATACMS могут быть выпущены из реактивных систем залпового огня, таких как M270 MLRS и M142 HIMARS.

Смотрите на видео интервью Петра Черника Главреда:

Удары Украины по войскам РФ в Крыму – свежие новости по теме:

17 мая ГУР и СБУ атаковали Черноморский флот РФ в Крыму и военные объекты россиян в Новороссийске воздушными и надводными дронами, сообщала Украинская правда со ссылкой на свои источники. В Севастополе временно не работала электроподстанция, а в Новороссийске раздавались взрывы на территории нефтебазы.

Россияне 19 мая обвинили Украину в атаке территории РФ и оккупированного Крыма. У оккупантов заявили, что полуостров был атакован 9 ракетами ATACMS, а по объектам в России были нанесены удары 60 беспилотниками.

В Британии призвали Германию дать Украине Taurus и разрешить бить ими по Крыму. В Лондоне напомнили, что Крымский полуостров – территория Украины, которую захватила Россия.

Вас могут заинтересовать такие материалы:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред