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Графики отключения света: в какие часы не будет электроэнергии 27 мая

Ангелина Подвысоцкая
26 мая 2024, 19:24
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В Украине 27 мая будут выключать свет для бытовых и промышленных потребителей.
гаснет свет
Графики отключения света на 27 мая / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay

В Украине 27 мая будут действовать графики отключения света во всех регионах. Электроэнергию будут отключать для бытовых и промышленных потребителей. Об этом сообщает Укрэнерго.

Графики отключения света будут действовать с 06:00 до 24:00.

"При превышении лимитов облэнерго могут применять графики почасовых отключений. Энергопитание объектов критической инфраструктуры, которые выполняют функцию жизнеобеспечения населения, не ограничивается", - говорится в сообщении.

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