Отправка инструкторов в Украину: министр сказал, готова ли Канада на этот шаг

Существует "вполне понятное" беспокойство относительно расширения программы подготовки украинских защитников, говорит министр обороны Канады.

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В Канаде сказали, возможна ли отправка инструкторов в Украину / Коллаж: Главред, фото: nato.int, twitter.com/USNATO, ua.depositphotos.com

Канада решила, что сейчас не лучшее время для того, чтобы направлять военных инструкторов в Украину. Об этом заявил министр обороны Канады Билл Блэр, сообщает Sky News.

"Обсуждался вопрос о миссии НАТО для усиления подготовки (украинских военных - ред.). Сейчас обстоятельства не позволяют, на мой взгляд, направить канадских инструкторов в Украину", - подчеркнул министр по итогам встречи глав Минобороны стран НАТО.

По его словам, существует "вполне понятное" беспокойство относительно расширения программы подготовки украинских защитников.

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Стоит подчеркнуть, что с 2015 года Канада помогла обучить более 40 тысяч украинских солдат. Перед началом полномасштабной войны она вывела своих инструкторов из Украины.

Отправка войск союзников в Украину - история вопроса Президент Франции Эммануэль Макрон во время международной конференции в поддержку Украины высказал мнение, что в будущем войска западных союзников могут быть использованы в Украине для помощи в противостоянии российской агрессии, но сейчас нет консенсуса по этому вопросу, сообщает Le Figaro. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Альянс на данный момент не имеет планов по отправке войск в Украину, несмотря на обсуждение этой возможности некоторыми западными странами, говорится в материале AP. Канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг идею отправки войск европейских стран или НАТО в Украину, пишет Sky News. Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик отметил, что пока Польша не рассматривает возможность отправки своих войск в Украину, пишет Radio Zet. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк положительно воспринял обсуждение возможности отправки войск НАТО в Украину, которая была высказана президентом Франции, отмечает Reuters.

Отправка войск НАТО в Украину - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский также прокомментировал вероятность отправки польских военных в Украину.

В свою очередь, НАТО пытается избежать прямого конфликта с Россией поэтому не может отправлять свои военные формирования в Украину и сбивать ракеты над ее регионами.

Как известно, президент Франции Эммануэль Макрон сделал несколько заявлений относительно возможной отправки иностранных войск в Украину, чем вызвал раздражение Вашингтона - там опасаются, что такой шаг может привести к столкновению с Россией.

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