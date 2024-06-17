Отправка инструкторов в Украину: министр сказал, готова ли Канада на этот шаг

Канада решила, что сейчас не лучшее время для того, чтобы направлять военных инструкторов в Украину. Об этом заявил министр обороны Канады Билл Блэр, сообщает Sky News.
"Обсуждался вопрос о миссии НАТО для усиления подготовки (украинских военных - ред.). Сейчас обстоятельства не позволяют, на мой взгляд, направить канадских инструкторов в Украину", - подчеркнул министр по итогам встречи глав Минобороны стран НАТО.
По его словам, существует "вполне понятное" беспокойство относительно расширения программы подготовки украинских защитников.
Стоит подчеркнуть, что с 2015 года Канада помогла обучить более 40 тысяч украинских солдат. Перед началом полномасштабной войны она вывела своих инструкторов из Украины.
Отправка войск союзников в Украину - история вопроса
Президент Франции Эммануэль Макрон во время международной конференции в поддержку Украины высказал мнение, что в будущем войска западных союзников могут быть использованы в Украине для помощи в противостоянии российской агрессии, но сейчас нет консенсуса по этому вопросу, сообщает Le Figaro.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Альянс на данный момент не имеет планов по отправке войск в Украину, несмотря на обсуждение этой возможности некоторыми западными странами, говорится в материале AP.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг идею отправки войск европейских стран или НАТО в Украину, пишет Sky News.
Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик отметил, что пока Польша не рассматривает возможность отправки своих войск в Украину, пишет Radio Zet.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк положительно воспринял обсуждение возможности отправки войск НАТО в Украину, которая была высказана президентом Франции, отмечает Reuters.
Отправка войск НАТО в Украину - последние новости
Напомним, как ранее сообщал Главред, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский также прокомментировал вероятность отправки польских военных в Украину.
В свою очередь, НАТО пытается избежать прямого конфликта с Россией поэтому не может отправлять свои военные формирования в Украину и сбивать ракеты над ее регионами.
Как известно, президент Франции Эммануэль Макрон сделал несколько заявлений относительно возможной отправки иностранных войск в Украину, чем вызвал раздражение Вашингтона - там опасаются, что такой шаг может привести к столкновению с Россией.
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