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РФ нужно 5 лет для оккупации четырех областей: генерал Британии сделал прогноз

Андрей Ганчук
25 июля 2024, 07:46
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Реализация оккупационных планов агрессора России в Украине может привести к потере 1,8 миллиона убитых и раненых вражеских солдат, считает Роли Уокер.
Путин, войска РФ
Войска Путина могут еще несколько лет наступать для полной оккупации четырех областей Украины - командующий армией Британии / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Минобороны РФ

Если наступление РФ будет продолжаться такими же темпами, как и сейчас, врагу может понадобиться еще 5 лет, чтобы достичь минимальных "целей" – полной оккупации Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Об этом заявил командующий армией Британии Роли Уокер.

Как сообщает SkyNews, он сказал о том, что потери оккупантов при этом могут составить 1,8 млн солдат убитыми и ранеными.

"Это полное опустошение для обеих сторон и потерянные поколения", - уточнил Уокер и добавил, что в затяжной войне "нет победителей".

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По словам британского военачальника, все проблемы от правящего кремлевского режима.

"Я думаю, что дилемма… заключается в российском режиме. У России больше вещей, о которых стоит волноваться, чем потеря в лучшем случае от 1,5 до 1,8 миллиона человек за часть Украины, учитывая, куда движется мир", - подчеркнул Роли Уокер.

Прогнозы по войне России против Украины – новости по теме:

Война в Украине закончится, когда Путин поймет, что он не может победить Киев и удержать захваченные территории, считает бывший командующий войсками США в Европе, генерал Уэсли Кларк. Война должна закончиться сценарием, который соответствует интересам украинского государства.

Война РФ и Украины затянется, говорил боец 12-й бригады Национальной гвардии Азов с позывным Нико. Военный считает, что украинцам придется еще очень долго воевать. Россия строит планы по Польше, Германии и Франции.

Война вряд ли завершится в ближайшие годы, предположил заместитель комбата 47-й Отдельной механизированной бригады ВСУ Магура Александр Гений Ширшин. Не следует ожидать ее окончания через полгода-год, полагает боец.

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