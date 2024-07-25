РФ нужно 5 лет для оккупации четырех областей: генерал Британии сделал прогноз

Если наступление РФ будет продолжаться такими же темпами, как и сейчас, врагу может понадобиться еще 5 лет, чтобы достичь минимальных "целей" – полной оккупации Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Об этом заявил командующий армией Британии Роли Уокер.
Как сообщает SkyNews, он сказал о том, что потери оккупантов при этом могут составить 1,8 млн солдат убитыми и ранеными.
"Это полное опустошение для обеих сторон и потерянные поколения", - уточнил Уокер и добавил, что в затяжной войне "нет победителей".
По словам британского военачальника, все проблемы от правящего кремлевского режима.
"Я думаю, что дилемма… заключается в российском режиме. У России больше вещей, о которых стоит волноваться, чем потеря в лучшем случае от 1,5 до 1,8 миллиона человек за часть Украины, учитывая, куда движется мир", - подчеркнул Роли Уокер.
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