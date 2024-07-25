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Байден объяснил, почему вышел из предвыборной гонки, и назвал свои приоритеты

Анна Ярославская
25 июля 2024, 07:29обновлено 25 июля, 08:09
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Джо Байден официально представил Камалу Харрис в качестве своего кандидата в президенты США.
Джо Байден
Джо Байден объявил о выходе из президентской гонки в телеобращении / Скриншот

Президент США Джо Байден объяснил, почему вышел из предвыборной гонки. По его словам, он принял такое решение, чтобы передать факел новому поколению. Глава Белого дома считает, что это лучший способ объединить нацию.

В своем обращении нации, опубликованном Белым домом, Байден охарактеризовал выборы 2024 года, как борьбу за спасение демократии и заявил, что ничто не может стать на ее пути.

"Я считаю, что мой послужной список на посту президента, мое лидерство в мире, мое видение будущего Америки - все это заслуживает второго срока. Но ничто, ничто не может стать на пути спасения нашей демократии - в том числе и личные амбиции. Поэтому я решил, что лучший путь вперед - это передать факел новому поколению. Это лучший способ объединить нашу нацию", - сказал американский лидер.

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Также Байден озвучил приоритеты на последние шесть месяцев своего пребывания на посту президента. Среди них - работа над прекращением войны в Секторе Газа и остановка российского диктатора Владимира Путина в Украине.

Также среди приоритетов Байдена - "защита" права голоса и права выбора, а также "борьба с экстремизмом на почве ненависти".

"Я собираюсь продолжать работать над тем, чтобы закончить войну в Газе. Вернуть домой всех заложников, принести мир и безопасность на Ближний Восток и закончить эту войну. Мы продолжим сплачивать коалицию гордых наций, чтобы остановить Путина, который захватил Украину", - сказал Байден.

"Мы сохраним НАТО более сильным, мощным и более сплоченным, чем когда-либо за всю нашу историю", - добавил президент США.

Байден также официально представил Камалу Харрис в качестве своего кандидата в президенты США.

Смотрите видео - Байден обратился к нации и заявил о своем выходе из президентской гонки:

Байден официально объявил о своем выходе из президентской гонки

21 июля президент США Джо Байден объявил о своем решении покинуть президентскую гонку и не продолжать борьбу за кресло в Белом доме.

Новым кандидатом от демократов должна стать вице-президент Камалла Харрис, которой Байден уже выразил свою поддержку.

Вице-президент США Камала Харрис заявила, что собирается выиграть номинацию от Демократической партии на выборах США.

Теперь ей нужно принять важное решение - выбрать своего кандидата в вице-президенты. Как пишет Reuters со ссылкой на источники, на данный момент обсуждаются несколько кандидатур на пост вице-президента, если они сами не будут претендовать на пост президента США.

Вице-президент США Камала Харрис получила достаточную поддержку делегатов, чтобы получить номинацию кандидата в президенты от Демократической партии. Планируется, что ее номинируют до 7 августа.

Кто такая Камала Харрис?

Камала Харрис – американский политик и чиновник. Юрист. Член Демократической партии США.

Харрис – 49-й вице-президент США. Занимает должность с 20 января 2021 года.

Первая женщина, первый темнокожий политик и первый политик азиатского происхождения на посту вице-президента в истории Соединенных Штатов Америки.

19 ноября 2021 года Харрис, пока Байден был под наркозом, в рамках закона, приняла на себя полномочия президента США на временной основе. Харрис стала первой и единственной женщиной в американской истории, которая прошла эту политическую процедуру, пишет Википедия.

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