'Может себе такое позволить': Стефанишина высказалась о 'мирном плане' Джонсона

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон действует по собственной инициативе, обсуждая войну в Украине с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. Однако его действия основываются на понимании позиции президента Украины Владимира Зеленского и украинского народа. Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, пишет "Интерфакс-Украина".
"Мы должны ценить его смелость, потому что он по собственной инициативе провел встречу с Трампом. Он пытался объяснить ситуацию в Украине. Такой голос очень ценен, потому что он имеет авторитет, признание и коммуникацию с коллегами из Республиканской партии", - сказала чиновница во время встречи с журналистами в Киеве.
По ее словам, "мирные предложения" Джонсона, которые вызвали резонанс в Украине, отражают его собственные взгляды и направлены на создание поля для дискуссии. Также Стефанишина подчеркнула, что экс-премьер Британии "может себе такое позволить", поскольку понимает позицию Украины.
"Он имеет право на свое мнение. Он действует в лучших интересах Украины и может себе такое позволить, потому что знает позицию нашего президента и позицию украинцев", - отметила Стефанишина.
Кто такая Ольга Стефанишина
Ольга Витальевна Стефанишина - украинский юрист. Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины (с 4 июня 2020 года). Является членом международных комиссий:
- комиссия по сотрудничеству между Правительством Украины и Правительством Словакии;
- украинско-немецкая группа уровня по экономическому сотрудничеству.
Получила орден "За заслуги" III ст. (21 декабря 2023) - за весомый личный вклад в развитие межгосударственного сотрудничества, плодотворную дипломатическую деятельность и высокий профессионализм, пишет Википедия.
Мирный план Дональда Трампа - подробности
Напомним, 17 июля бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон встретился с бывшим президентом США Дональдом Трампом, который стремится победить на президентских выборах 2024 года. Они обсуждали ситуацию в Украине и Джонсон выразил уверенность, что Трамп может добиться прекращения войны в Украине.
Как сообщал Главред, 20 июля президент Зеленский и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Президент Украины поздравил американского политика с выдвижением в президенты и выразил ему поддержку после покушения в Пенсильвании.
Трамп во время разговора с Зеленским пообещал завершить войну в Украине, но деталей он не привел. Сам Трамп неоднократно говорил, что способен завершить войну за 24 часа.
Впоследствии Зеленский заявил, что Украина не согласится на любые мирные сценарии, предусматривающие территориальные уступки в пользу России, комментируя обещания Дональда Трампа завершить войну за 24 часа. В интервью BBC Зеленский отметил, что все были бы счастливы, если бы такой вариант был справедливым и реальным.
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