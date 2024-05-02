"Поезжай в свою Украину!": полячка избила белоруску, когда услышала русскую речь

Эпическая история произошла в самом "сердце" Польши - Варшаве.

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Полиция открыла уголовное дело / Коллаж Главреда. Фото: скриншот видео, Visasam

Полячка в Варшаве избила белоруску, разговаривавшую на русском языке, приняв ее за украинку, пишет портал Warsawhere.

Сообщается, что 22-летняя девушка из Беларуси прогуливалась со своей подругой, общаясь между собой на русском языке. Внезапно к ним подошла взрослая пара (мужчина и женщина). Женщина начала использовать ненормативную лексику и потребовала, чтобы девушки возвращались обратно в Украину.

Затем полячка подошла к белоруске и плюнула ей в лицо, а та в ответ ударила ее ногой. Женщина обернулась, схватила белоруску за волосы, а её спутник, как утверждается, нанёс несколько ударов.

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Женщины прекратились драться после того, как кто-то из проходивших мимо людей сказал, что вызовет полицию.

Полиция открыла дело по статье о "публичном оскорблении или нарушении неприкосновенности по национальному признаку", за это в Польше грозит до 3 лет лишения свободы.

Нападения на украинцев за границей - последние новости

Как писал Главред, в пределах торгового центра в немецком городе Мурнау нашли двух украинцев с ножевыми ранениями. 36-летний мужчина от полученных тяжелых травм скончался на месте, второй, 23-летний пострадавший скончался в соседней больнице вечером 27 апреля.

Правоохранители нашли и задержали подозреваемого по горячим следам. Им оказался 57-летний гражданин страны-агрессора РФ.

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В 2022 году в Италии нашли мертвой 23-летнюю украинку Анастасию Алашри, которая в марте бежала в эту страну вместе со своим мужем и трехлетним сыном. Последнего полиция задержала по подозрению в убийстве женщины.

Беларусы в Польше По состоянию на 2023 год беларусов в Польше было уже не менее 300 тысяч. Довольно много беларусов переехало за последние полгода, и причинами этого были как репрессии в Беларуси, так и упрощение бюрократических процедур в Польше, писал Белсат. Еще с 2019 года беларусы были второй по численности группой иностранцев в Польше – больше было только украинцев.

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