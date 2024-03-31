РФ перешла в контрнаступление: где врагу удалось 'продавить' линию фронта

По словам представителя Вооруженных сил Тимочко, российские оккупанты пока не выполнили свою стратегическую задачу.

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На фронте - "ад" / Коллаж: Главред, фото: 35 отдельная бригада морской пехоты им.контр-адмирала Михаила Остроградского, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Российские оккупанты попытались перейти в контрнаступление по всей линии фронта, подтвердил в эфире телемарафона председательСовета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко.

По его словам, у РФ наблюдаются определенные успехи на Авдеевском и Бахмутском направлениях.

"Россияне попытались сейчас перейти в контрнаступление по всей линии фронта. И только на двух направлениях им удалось достичь каких-то результатов - это мы говорим об Авдеевке, ну и возле Бахмута", - сказал Тимочко. видео дня

В то же время стратегическая задача россиян - Лимано-Купянское, Угледарское направления - не выполнена.

"Бои чрезвычайно серьезные и сложные. Удержать врага удалось высокой мотивацией наших Вооруженных сил к сопротивлению с учетом тех вызовов, перед которыми оказалась украинская армия", - отметил Тимочко.

Снарядный голод в ВСУ Украинские военные говорят о серьезных опасениях из-за отсутствия военной помощи от США. Они отмечают, что сейчас очень ощущается преимущество российских оккупантов, и они считают это "поворотным моментом" в войне, говорится в публикации CNN. Бывший командир батальона "Айдар" Евгений Дикий подтвердил, что обострение ситуации на фронте произошло из-за наложения сразу двух проблем - дефицита личного состава и снарядов. "Мы стали просто жертвами Дональда Трампа и его сторонников, и из-за чьей блокировки мы сейчас не имеем снарядов крупных калибров", - сказал он.

Новости с фронта - Россия готовит новое наступление

Ранее The Economist писал, что летом страна-агрессор Россия может начать новое крупное наступление по всему фронту. По данным экспертов, тупик, в который зашла военная помощь Украине от США, рискует позволить России прорвать оборонительные линии Украины.

Президент Владимир Зеленский информацией подтвердил, отметив, что к новой операции врага, которую Кремль готовит на лето, Украина не готова.

"Мы стабилизировали ситуацию. Это лучше, чем было два-три месяца назад, когда у нас был большой дефицит артиллерийских боеприпасов, различных видов вооружения. Мы абсолютно не видели большого, огромного контрнаступления со стороны России... Они не имели успеха", - сказал глава государства.

По прогнозам BILD, РФ может выйти на оперативное пространство возле Авдеевки. Накануне сообщалось, что враг прорвал оборону по линии Бердичи - Семеновка - Орловка - Тоненькое. Там расположены небольшие реки и пруды, благодаря которым было удобно обороняться. Оккупанты пока не смогли захватить Бердичи и Семеновку.

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