"Это очень выгодно": Буданов сказал, как рейд в РФ изменил ситуацию на фронте

Российские добровольцы смогли оттянуть внимание и силы оккупантов на свои же приграничные населенные пункты.

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Украине выгодны рейды российских добровольцев на территории РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Украине выгодно то, что российские добровольцы пошли в наступление на территорию РФ и устроили там мощный рейд. Это значительно отвлекает внимание врага на фронте в Украине. Об этом в эфире телемарафона заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

"По состоянию на сейчас для нас это очень выгодно, что они смогли растянуть группировку, отвлечь силы на фронте на оборону своих (российских, - ред.) пограничных рубежей", - сказал Буданов.

Он добавил, что добровольцы пока не имеют возможности дойти с оружием до Москвы. В то же время у них будет этот шанс, когда ситуация на фронте изменится. Это удастся реализовать, когда оккупанты начнут отступать на фронте.

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"Когда изменится ситуация больше на фронте, им станет легче продвигаться дальше и достигать своей цели", - добавил он.

Наступление на РФ - российские добровольцы устроили рейды

Как сообщал Главред, 12 марта бойцы РДК (российский добровольческий корпус), Легиона "Свобода России" и Сибирского батальона начали боевые действия на территории России. Сообщается, что под контроль российских добровольцев перешел населенный пункт Лозовая Рудка Белгородской области. Об этом на своей странице в Фейсбук написал политический координатор военной организации россиян "Легион "Свобода России" Илья Пономарев.

Также, начальник штаба российского добровольческого корпуса (РДК) раскрыл детали совместной операции российских добровольцев на территории Белгородской области РФ. Александр "Фортуна" в интервью российскому телеграм-каналу сообщил, что его подразделение сумело продвинуться "на несколько десятков километров" вглубь российской территории и даже взять пленных.

К тому же глава штаба Российского добровольческого корпуса Александр "Фортуна" рассказал о продвижении повстанцев в приграничных областях РФ. Российские добровольцы продвигаются вдоль линии соприкосновения в Белгородской и Курской областях, задействовав весь потенциал и резервы, подчеркнул он в эфире информационного телемарафона.

Что известно о российском добровольческом корпусе (РДК) Российский добровольческий корпус - военное подразделение Вооруженных сил Украины, которое сформировано выходцами из России, проживающими на территории стран Европейского союза, Украины, в августе 2022 года для защиты Украины от российского вторжения во время российско-украинской войны. Входит в состав Интернационального легиона ТрО Украины. В настоящее время проводят боевые действия на Авдеевском направлении, Запорожье, Лиманском направлении, так и на территории России в приграничных регионах, сообщает Википедия.

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