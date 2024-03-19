Повстанцы наступают вглубь РФ: в РДК рассказали о продвижении добровольцев

Добровольцы заявляют о постепенном продвижении и развитии наступления на территории РФ.

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В РДК рассказали о продвижении вперед / Коллаж: Главред, Фото: t.me/russvolcorps

Глава штаба Российского добровольческого корпуса Александр "Фортуна" рассказал о продвижении повстанцев в приграничных областях РФ.

Российские добровольцы продвигаются вдоль линии столкновения в Белгородской и Курской областях, задействовав весь потенциал и резервы, подчеркнул он в эфире информационного телемарафона.

"По состоянию на сегодня идет постепенное продвижение, развитие наступления, успеха, мы задействуем весь потенциал, наши резервы. Пока у нас идет продвижение по всей линии соприкосновения", - говорит российский доброволец.

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По его словам, пока сложно сделать точный анализ потерь российских оккупантов, однако уже известно о том, что у РФ более 600 человек потерь в живой силе и достаточное количество техники.

Вместе с тем представитель РДК опроверг заявления диктатора Владимира Путина о том, что российские добровольцы потеряли 1,5 тысяч воинов.

"Я могу сказать, что это не соответствует действительности абсолютно. Потери есть. Но потери не тех масштабов, о которых заявляет Владимир Путин и министерство обороны РФ. Там работает старая добрая "школа Конашенкова" с нарисованными невероятными потерями", — сказал он.

Он также сообщил, что за время активизации российские добровольцы взяли 27 пленных оккупантов, и это количество растет. Кремлевские власти бросают на охрану своей границы теперь не только пограничников, но и механизированные войска.

"На сегодняшний момент это пограничники, часть мотопехоты начала ввязываться в бои. Это свидетельствует о том, что мы достигаем одной из наших военных целей – опрокидывания войск с фронта на защиту границы, и также в секторе присутствуют разные спецподразделения минобороны РФ, их небольшое количество", – добавил доброволец из РДК.

Что известно о российском добровольческом корпусе (РДК) Российский добровольческий корпус - военное подразделение Вооруженных сил Украины, сформированное выходцами из России, проживающими на территории стран Европейского союза, Украины, в августе 2022 года для защиты Украины от российского вторжения во время российско-украинской войны. Входит в состав Интернационального легиона ТрО Украины. В настоящее время проводят боевые действия на Авдеевском направлении, Запорожье, Лиманском направлении, так и на территории России в приграничных регионах, сообщает Википедия.

Операция повстанцев на территории РФ

Как сообщалось ранее, Кирилл Буданов назвал главную цель российских повстанцев. Борьба российских добровольцев переходит в новую фазу, подчеркнул начальник ГУР.

Ранее после ударов по целям в РФ российские повстанцы поставили Путину ультиматум. В РФ исчезла даже видимость избирательного процесса, заявили представители РДК, ЛСР и Сибирского батальона.

Напомним, ранее в РДК заявляли о том, что Россия скукожится до Подмосковья. Денис Никитин убежден, что на обломках нынешней РФ может возникнуть конфедерация.

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