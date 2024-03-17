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Освободительная операция в РФ: Буданов назвал главную цель российских повстанцев

Алексей Тесля
17 марта 2024, 22:05
Борьба российских добровольцев переходит в новую фазу, подчеркнул начальник ГУР.
Буданов
Кирилл Буданов прокомментировал рейды повстанцев РФ / Коллаж: Главред, Фото: t.me/DIUkraine, t.me/russvolcorps

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов отметил вклад российских добровольцев в дело защиты Украины от путинской вооруженной агрессии.

Об этом он заявил в ходе обращения в ходе Форума поддержки российских добровольцев, сообщил представитель Легиона "Свобода России" Алексей Барановский в Facebook.

Глава украинской военной разведки также приветствовал "специальную освободительную операцию", которую антипутинские повстанцы ведут сейчас в Курской и Белгородской областях".

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По мнению украинского военачальника, на сегодняшний день борьба российских добровольцев переходит в новую фазу.

"Ваш долг перед родной страной не только вести борьбу против фашистского режима, но и объединить все здоровые оппозиционные силы в один сильный кулак и спасти страну от падения в пропасть. Я верю в вас, я верю в новую Россию, которую вам придется создать заново", — приводит слова Буданова "Фонд 24.02".

Что известно о Форуме поддержки российских добровольцев

В воскресенье, 17 марта, в Киеве состоялся Форум поддержки российских добровольцев. В нем приняли участие представители российских добровольческих подразделений, а также российские политики: Марк Фейгин, Иван Тютрин, Гарри Каспаров, Илья Пономарев, Александр Осовцов, Евгения Чирикова и другие.

Участники Форума подписали меморандум о поддержке российских добровольцев, воюющих против путинского режима. Документ призывает "всех граждан России, выступающих против политики Кремля, против агрессивной войны РФ с Украиной, против всех войн и политических репрессий, развязанных преступной российской властью, поддерживать силы российских добровольцев, воюющих против путинского режима".

Кто такой Кирилл Буданов

Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-майор.

С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена.

В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

Операция повстанцев на территории РФ

Ранее после ударов по целям в РФ российские повстанцы поставили Путину ультиматум. В РФ исчезла даже видимость избирательного процесса, заявили представители РДК, ЛСР и Сибирского батальона.

Напомним, ранее в "Русском Добровольческом Корпусе" опубликовано видео, где российские солдаты оставляют свои позиции и убегают. "Солдаты путинской армии бегут, сверкая пятками. За их спинами остаются населённые пункты, техника и, в первую очередь, граждане РФ, брошенные и ненужные", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее в РДК заявляли о том, что Россия скукожится до Подмосковья. Денис Никитин убежден, что на обломках нынешней РФ может возникнуть конфедерация.

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война России и Украины Кирилл Буданов Легион Свобода России Русский добровольческий корпус (РДК)
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