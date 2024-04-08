Не только Харьков: военный назвал еще одно направление, где РФ пойдет в наступление

Украинские военные находятся в полной боевой готовности на этом направлении.

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Российские оккупанты могут пойти в новое наступление на фронте / Коллаж: Главред, фото: 71 отдельная егерская бригада Десантно-штурмовых войск ВС Украины

Российские оккупанты могут пойти в наступление не только на Харьковском направлении, но и на Горловском. Об этом заявил военнослужащий ВСУ Евгений Иевлев, сообщает Еспресо.

Он добавил, что враг готовится пойти в это наступление уже в ближайшее время.

"В течение последних двух дней на Горловском направлении значительно повысилась активность врага, с точки зрения их аэроразведки. Мы видим над собой очень много летательных аппаратов, таких как "Орлан". Некоторые аппараты, наверное, не очень целесообразно называть. Это свидетельствует именно о том, что в ближайшее время, враг может готовить наступление", - сказал военный. видео дня

Он добавил, что украинские защитники готовы к этому и находятся в полной боевой готовности. В то же время отмечается, что пока нет позиционных штурмов врага и продвижений на этом направлении.

"Эту динамику врага мы наблюдаем с помощью аэроразведки и наших радиолокационных средств защиты. Мы пытаемся заглянуть в тыл врага, чтобы увидеть, какую технику тянут оккупанты, на какие фланги и т.д.", - сказал военнослужащий.

Новое наступление РФ - ситуация на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, глава ГУР Кирилл Буданов описал ситуацию на фронте как "сложную, но контролируемую" и высказал мнение, что российское наступление на востоке Украины начнется в конце мая.

В то же время российские оккупанты продолжают ежедневные обстрелы Харькова баллистикой, бросают авиабомбы и используют "Шахеды" для атак. Диктатор Путин выразил намерение захватить Харьков, несмотря на возможное большое количество жертв среди российской армии во время наступления на город. Об этом сообщил российский юрист Марк Фейгин.

Руководитель Центра военно-правовых исследований и военный эксперт Александр Мусиенко прогнозирует, что РФ будет готова начать новое наступ ление в Украине "в мае-июне".

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