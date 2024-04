Вызов для ВСУ: в США назвали причины быстрого продвижения РФ возле Часового Яра

Российские оккупанты продолжают быстрое продвижение на Востоке Украины, в частности в районе города Часов Яр из-за ограниченности и слабости украинского ПВО. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что российские самолеты могут действовать на расстоянии более 100 километров в украинском воздушном пространстве неподалеку от линии фронта без значительных потерь. Это свидетельствует о том, что украинская противовоздушная оборона в этом районе пока недостаточна для эффективного сдерживания или запрета российским самолетам действовать.

Возможность Украины наносить удары на большое расстояние по российским стратегическим самолетам, участвующим в военных действиях, может временно ограничить действия российской авиации, аналогично тому, как это происходило ранее с тактическими самолетами.

Однако, согласно отчету ISW, сейчас российские самолеты могут свободно действовать на некоторых критически важных участках фронта и обеспечивать прикрытие пехоте с воздуха. Это позволяет российским оккупационным войскам продолжать продвигаться вперед на земле.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.