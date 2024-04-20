Вызов для ВСУ: в США назвали причины быстрого продвижения РФ возле Часового Яра

Аналитики указывают на то, что активное применение российскими оккупантами авиации на линии фронта помогает им эффективно продвигаться "на земле".

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В США назвали фактор, позволяющий российским войскам эффективно продвигаться / Коллаж Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада

Российские оккупанты продолжают быстрое продвижение на Востоке Украины, в частности в районе города Часов Яр из-за ограниченности и слабости украинского ПВО. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что российские самолеты могут действовать на расстоянии более 100 километров в украинском воздушном пространстве неподалеку от линии фронта без значительных потерь. Это свидетельствует о том, что украинская противовоздушная оборона в этом районе пока недостаточна для эффективного сдерживания или запрета российским самолетам действовать.

Возможность Украины наносить удары на большое расстояние по российским стратегическим самолетам, участвующим в военных действиях, может временно ограничить действия российской авиации, аналогично тому, как это происходило ранее с тактическими самолетами.

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Однако, согласно отчету ISW, сейчас российские самолеты могут свободно действовать на некоторых критически важных участках фронта и обеспечивать прикрытие пехоте с воздуха. Это позволяет российским оккупационным войскам продолжать продвигаться вперед на земле.

"Украинским силам все еще приходится тратить значительные средства на укомплектование материально-технических средств и определять приоритеты в распределении своих ограниченных средств ПВО на различных участках фронта, что позволяет российской авиации поддерживать более последовательные и быстрые успехи на земле, в частности в районе Часов Яра", - отметили в ISW.

Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Напомним, как ранее сообщал Главред, российское военное командование уже развернуло армию для наступления на Константиновку, Дружковку, Краматорск и Славянск. Однако, их планы прервала оборона города Часов Яр в Донецкой области. Этот город удерживает всю линию фронта, что делает его непростым для захвата.

Ситуация вблизи Часового Яра в Донецкой области очень напряженная. Украинские защитники прилагают большие усилия, чтобы удержать наступление оккупантов.

Российские оккупационные войска пытаются уничтожить город Часов Яр с помощью комплексов управления авиационными бомбами. Однако, несмотря на это, украинские защитники продолжают сохранять контроль над этим населенным пунктом.

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