Зачем класть ломтики лимона в чайник: блогерша поразила лайфхаком

Вы узнаете:
- Почему люди кладут лимон в чайник
- Что сделать, чтобы экологически очистить чайник изнутри
Накипь в чайнике - проблема, с которой часто сталкиваются хозяйки. Обычно избавиться от нее не так просто и нужно применять специальные средства. Но существует лайфхак, как убрать накипь экологично.
Главред узнал, что для чистки чайника нужно взять всего один лимон. Украинский блогер Диана Головец рассказала в TikTok, что с ним надо делать.
Диана советует сделать несколько простых и быстрых манипуляций. Для начала порезать лимон на ломтики и положить в электрический чайник. Далее его кипятим.
Важным нюансом является то, что после кипячения ломтики лимона стоит оставить в чайнике на 15 минут, после чего его уже можно промыть обычной водой.
Смотрите видео, как почистить чайник с помощью лимона:
@dianagologovets Сохраните идею как просто и экологично почистить чайник ☝️ #лайфхак#лимон#идеидлядома#идеидлякухни#лайфхакдлядома#чайник#какотмыть#полезныесоветы #советыдлядома#gologovets_видео#чемотмыть#чистотаипорядок♬ оригинальный звук - Diana_gologovets
О персоне: Диана Головец
Диана Головец - украинский блогер, за которой следят более 130 тысяч пользователей в Instagram и 70 тысяч в TikTok. Диана рассказывает о том, как построила дом мечты за 6 месяцев, а также делится советами и лайфхаками по уборке и обустройству дома.
