Зачем класть ломтики лимона в чайник: блогерша поразила лайфхаком

Мудрые хозяйки не проходят мимо лимона, когда надо почистить чайник.

Один лимон отмоет чайник до блеска

Почему люди кладут лимон в чайник

Что сделать, чтобы экологически очистить чайник изнутри

Накипь в чайнике - проблема, с которой часто сталкиваются хозяйки. Обычно избавиться от нее не так просто и нужно применять специальные средства. Но существует лайфхак, как убрать накипь экологично.

Главред узнал, что для чистки чайника нужно взять всего один лимон. Украинский блогер Диана Головец рассказала в TikTok, что с ним надо делать.

Диана советует сделать несколько простых и быстрых манипуляций. Для начала порезать лимон на ломтики и положить в электрический чайник. Далее его кипятим.

Важным нюансом является то, что после кипячения ломтики лимона стоит оставить в чайнике на 15 минут, после чего его уже можно промыть обычной водой.

О персоне: Диана Головец Диана Головец - украинский блогер, за которой следят более 130 тысяч пользователей в Instagram и 70 тысяч в TikTok. Диана рассказывает о том, как построила дом мечты за 6 месяцев, а также делится советами и лайфхаками по уборке и обустройству дома.

