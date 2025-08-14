Какие формы домов приносят счастье, а какие — проблемы: секреты фэн-шуй

Вы узнаете:
- Почему L-, U- и Т-образные дома могут навредить вашей энергии
- Какая форма дома является идеальной
Если вы ищете себе жилье для покупки или аренды, то стоит обращать внимание не только на район и цену. Важно также учитывать и форму дома, ведь, как говорят эксперты по фэн-шуй, этот фактор очень сильно влияет на удачу и благополучие. Все нюансы раскрыла консультант по фэн-шуй, художник и дизайнер Клара Чжао на своем Youtube-канале.
По словам, дом функционирует так же, как и человек. Если вы питаетесь здоровой пищей, то будете чувствовать себя хорошо. Если дом наполняется здоровой энергией, он тоже "чувствует" себя хорошо, а следовательно эта атмосфера будет влиять на настроение людей, которые в нем живут.
Чжао рассказала о самых распространённых формах домов и объяснила, какие из них считаются благоприятными, а каких лучше избегать при выборе жилья.
Итак, оценить форму дома легче всего, используя спутниковый вид или планировку.
Дом L-образной формы
Буква L может ассоциироваться с "love" (любовь), но в Фэн-шуй L-образный дом скорее означает "жизнь на одной стороне". В такой планировке точка Тай-цзи, или центр дома, находится за пределами строения. А центр — это не просто пустое место, это энергетическое ядро, точка, в которой Ци соединяется и уравновешивает весь дом. Если же центр снаружи, то энергия дома будет нестабильной.
Дом U-образной формы
На первый взгляд, U-образный дом может выглядеть внушительно и гостеприимно, особенно если во внутреннем дворе есть бассейн. Но с точки зрения Фэн-шуй такая форма создаёт серьёзную проблему. Вода холодная, подвижная, постоянно меняющаяся, и это затрудняет удержание Ци.
Вместе с этим может появиться эмоциональная нестабильность, проблемы со здоровьем или напряжённость в семье.
Дом T-образной формы
Такая форма нарушает естественный поток энергии. Из-за неравномерной планировки воздух и энергия могут застревать в углах вместо того, чтобы свободно циркулировать. Это способно повлиять на настроение, здоровье и общее ощущение уюта в доме.
Дом "с одним крылом"
Фасад дома — это его "лицо", а сбоку торчит маленькое крыло, из-за чего дом выглядит неуравновешенным, словно у человека только одна рука.
Если кто-то из членов семьи живёт в этой части, со временем он может начать чувствовать себя изолированным или эмоционально оторванным от остальной семьи.
Зигзагообразные дома
Некоторые дома имеют очень сложную, рваную форму с множеством выступов и углов. С точки зрения фэн-шуй это создаёт множество "мёртвых зон", куда не попадает свет и свежий воздух.
Застойная энергия часто проявляется как проблемы со здоровьем или ощущение, что в жизни всё "застряло".
Кроме того, острые углы могут быть направлены прямо на кровать, диван или рабочий стол.
День за днём это способно вызывать эмоциональное, умственное и физическое истощение. А если в доме есть дети, такие углы ещё и представляют реальную опасность.
Благоприятные формы домов
Наиболее удачными в фэн-шуй считаются дома квадратной или прямоугольной формы. Они символизируют стабильность, баланс и структуру.
В таких формах Ци распределяется равномерно, достигая каждого угла, не застаиваясь и не "утекая". Жить в таких домах спокойно и комфортно.
Но если прямоугольник слишком вытянут и узок, это уже другая история. Тогда энергия как бы сжимается стенами и движется слишком быстро, создавая ощущение давления, спешки и тревожности. Люди в таких домах чаще сталкиваются с повышенным стрессом, особенно в карьере и эмоциональной сфере.
Стоит учитывать, что не все дома — идеальные квадраты. Архитекторы часто добавляют выступы или вырезы, чтобы сделать дизайн интереснее или учесть особенности участка. В фэн-шуй это не обязательно плохо. Самое главное - сохранить баланс.
Одна из частых проблем — "отсутствующие углы". Это значит, что часть энергетической карты дома буквально "вырезана", как кусок пирога.
За какую сферу жизни отвечает каждый сектор дома
Северо-Запад — мужчина в доме; при его отсутствии у хозяина могут быть сложности в карьере.
Юго-Запад — женщина в доме; отсутствие этого сектора может повлиять на здоровье, финансы и эмоциональное состояние.
Восток — старший сын; при отсутствии сектора влияние на семью снижается, если таких нет.
Юго-Восток — старшая дочь; может страдать самооценка и финансовая стабильность.
Север — второй сын; отсутствие сектора ослабляет амбиции и карьерный рост.
Юг — вторая дочь; возможны эмоциональные проблемы.
Северо-Восток — третий сын; отсутствие сектора приводит к неопределённости в жизненных целях.
Запад — третья дочь; может снизиться креативность и ухудшиться отношения.
Если детей больше, цикл повторяется — четвёртая дочь относится к сектору старшей дочери, четвёртый сын — к сектору старшего сына, и так далее.
Смотрите видео - Как форма дома влияет на здоровье, отношения и успех:
Если вам интересно, как украсить дом по секторам, чтобы притянуть благополучие и счастье, читайте материал: Оформление дома по фэн-шуй: какие цвета, формы и материалы принесут удачу.
Вам также может быть интересно:
- Добавит шика: как выбрать цвет входной двери, чтобы впечатлить с порога
- Что убивает уют камина: дизайнер назвал главную ошибку большинства гостинных
- Что мешает выспаться и расслабиться: восемь промахов в декоре спальни
О персоне: Клара Чжао
Клара Чжао (Clara Zhao) - консультант по фэн-шуй, художник и дизайнер. Живет в Сиднее (Австралия) и ведет свой Youtube-канал Clara's Feng Shui Design, на который подписаны почти 50 тысяч человек.
По словам девушки, она сочетает искусство дизайна с мудростью фэн-шуй.
"Я делаю фэн-шуй и бацзы доступными для всех, разбивая сложные концепции на простые для понимания материалы. Это значит, что вы можете использовать полученные знания для улучшения своего жилого или рабочего пространства с уверенностью", - говорит Клара.
На своем сайте девушка пишет: "Фэн-шуй — это не просто то, что я практикую, это часть меня. С 15 лет я обучаюсь непосредственно у своего отца, Мастера Чжао, известного китайского мастера метафизики с более чем 35-летним опытом".
По ее словам, она имет уникальный взгляд на соединение классического фэн-шуй с современной жизнью.
Клара Чжао имеет опыт в международных исследованиях и декорировании интерьера и утверждает, что фэн-шуй одновременно практичен и легко интегрируется в современные пространства.
"Я считаю, что хороший фэн-шуй — это больше, чем просто поток Ци — он должен быть функциональным, эстетически приятным и действительно поддерживать ваш образ жизни. Хорошо спроектированное пространство не просто выглядит красиво; оно способствует успеху, здоровью и благополучию, создавая вдохновляющую среду, где позитивная энергия работает за кулисами", - поделилась девушка.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред