Какие формы домов приносят счастье, а какие — проблемы: секреты фэн-шуй

Анна Ярославская
14 августа 2025, 03:30
Фэн-шуй при выборе жилья очень важен. Оказывается, некоторые дома стоит избегать.
Клара Чжао
Клара Чжао рассказала, в каких домах не рекомендуется жить / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Вы узнаете:

  • Почему L-, U- и Т-образные дома могут навредить вашей энергии
  • Какая форма дома является идеальной

Если вы ищете себе жилье для покупки или аренды, то стоит обращать внимание не только на район и цену. Важно также учитывать и форму дома, ведь, как говорят эксперты по фэн-шуй, этот фактор очень сильно влияет на удачу и благополучие. Все нюансы раскрыла консультант по фэн-шуй, художник и дизайнер Клара Чжао на своем Youtube-канале.

По словам, дом функционирует так же, как и человек. Если вы питаетесь здоровой пищей, то будете чувствовать себя хорошо. Если дом наполняется здоровой энергией, он тоже "чувствует" себя хорошо, а следовательно эта атмосфера будет влиять на настроение людей, которые в нем живут.

Чжао рассказала о самых распространённых формах домов и объяснила, какие из них считаются благоприятными, а каких лучше избегать при выборе жилья.

Итак, оценить форму дома легче всего, используя спутниковый вид или планировку.

Дом L-образной формы

Буква L может ассоциироваться с "love" (любовь), но в Фэн-шуй L-образный дом скорее означает "жизнь на одной стороне". В такой планировке точка Тай-цзи, или центр дома, находится за пределами строения. А центр — это не просто пустое место, это энергетическое ядро, точка, в которой Ци соединяется и уравновешивает весь дом. Если же центр снаружи, то энергия дома будет нестабильной.

Дом U-образной формы

На первый взгляд, U-образный дом может выглядеть внушительно и гостеприимно, особенно если во внутреннем дворе есть бассейн. Но с точки зрения Фэн-шуй такая форма создаёт серьёзную проблему. Вода холодная, подвижная, постоянно меняющаяся, и это затрудняет удержание Ци.

Вместе с этим может появиться эмоциональная нестабильность, проблемы со здоровьем или напряжённость в семье.

Дом T-образной формы

Такая форма нарушает естественный поток энергии. Из-за неравномерной планировки воздух и энергия могут застревать в углах вместо того, чтобы свободно циркулировать. Это способно повлиять на настроение, здоровье и общее ощущение уюта в доме.

Дом "с одним крылом"

Фасад дома — это его "лицо", а сбоку торчит маленькое крыло, из-за чего дом выглядит неуравновешенным, словно у человека только одна рука.

Если кто-то из членов семьи живёт в этой части, со временем он может начать чувствовать себя изолированным или эмоционально оторванным от остальной семьи.

Зигзагообразные дома

Некоторые дома имеют очень сложную, рваную форму с множеством выступов и углов. С точки зрения фэн-шуй это создаёт множество "мёртвых зон", куда не попадает свет и свежий воздух.

Застойная энергия часто проявляется как проблемы со здоровьем или ощущение, что в жизни всё "застряло".

Кроме того, острые углы могут быть направлены прямо на кровать, диван или рабочий стол.

День за днём это способно вызывать эмоциональное, умственное и физическое истощение. А если в доме есть дети, такие углы ещё и представляют реальную опасность.

Благоприятные формы домов

Наиболее удачными в фэн-шуй считаются дома квадратной или прямоугольной формы. Они символизируют стабильность, баланс и структуру.

В таких формах Ци распределяется равномерно, достигая каждого угла, не застаиваясь и не "утекая". Жить в таких домах спокойно и комфортно.

Но если прямоугольник слишком вытянут и узок, это уже другая история. Тогда энергия как бы сжимается стенами и движется слишком быстро, создавая ощущение давления, спешки и тревожности. Люди в таких домах чаще сталкиваются с повышенным стрессом, особенно в карьере и эмоциональной сфере.

Стоит учитывать, что не все дома — идеальные квадраты. Архитекторы часто добавляют выступы или вырезы, чтобы сделать дизайн интереснее или учесть особенности участка. В фэн-шуй это не обязательно плохо. Самое главное - сохранить баланс.

Одна из частых проблем — "отсутствующие углы". Это значит, что часть энергетической карты дома буквально "вырезана", как кусок пирога.

За какую сферу жизни отвечает каждый сектор дома

Северо-Запад — мужчина в доме; при его отсутствии у хозяина могут быть сложности в карьере.

Юго-Запад — женщина в доме; отсутствие этого сектора может повлиять на здоровье, финансы и эмоциональное состояние.

Восток — старший сын; при отсутствии сектора влияние на семью снижается, если таких нет.

Юго-Восток — старшая дочь; может страдать самооценка и финансовая стабильность.

Север — второй сын; отсутствие сектора ослабляет амбиции и карьерный рост.

Юг — вторая дочь; возможны эмоциональные проблемы.

Северо-Восток — третий сын; отсутствие сектора приводит к неопределённости в жизненных целях.

Запад — третья дочь; может снизиться креативность и ухудшиться отношения.

Если детей больше, цикл повторяется — четвёртая дочь относится к сектору старшей дочери, четвёртый сын — к сектору старшего сына, и так далее.

Смотрите видео - Как форма дома влияет на здоровье, отношения и успех:

О персоне: Клара Чжао

Клара Чжао (Clara Zhao) - консультант по фэн-шуй, художник и дизайнер. Живет в Сиднее (Австралия) и ведет свой Youtube-канал Clara's Feng Shui Design, на который подписаны почти 50 тысяч человек.

По словам девушки, она сочетает искусство дизайна с мудростью фэн-шуй.

"Я делаю фэн-шуй и бацзы доступными для всех, разбивая сложные концепции на простые для понимания материалы. Это значит, что вы можете использовать полученные знания для улучшения своего жилого или рабочего пространства с уверенностью", - говорит Клара.

На своем сайте девушка пишет: "Фэн-шуй — это не просто то, что я практикую, это часть меня. С 15 лет я обучаюсь непосредственно у своего отца, Мастера Чжао, известного китайского мастера метафизики с более чем 35-летним опытом".

​По ее словам, она имет уникальный взгляд на соединение классического фэн-шуй с современной жизнью.

Клара Чжао имеет опыт в международных исследованиях и декорировании интерьера и утверждает, что фэн-шуй одновременно практичен и легко интегрируется в современные пространства.

"​Я считаю, что хороший фэн-шуй — это больше, чем просто поток Ци — он должен быть функциональным, эстетически приятным и действительно поддерживать ваш образ жизни. Хорошо спроектированное пространство не просто выглядит красиво; оно способствует успеху, здоровью и благополучию, создавая вдохновляющую среду, где позитивная энергия работает за кулисами", - поделилась девушка.

17:24

5 запретов, которые нельзя нарушать 14 августа - приметы

17:18

Запах стоял на весь дом: какую "вонючую" рыбу чаще всего готовили в СССР

17:15

"Цифровой концлагерь" запущен: в России начали блокировать Telegram и WhatsApp

16:28

Переговоры Зеленского с Трампом: СМИ узнали условия Украины по завершению войны

16:11

Тото Кутуньо пел "Червону руту": трогательное видеоВидео

16:07

Украина готова обсуждать с Россией перемирие: Подоляк раскрыл детали

15:57

Вкус детства: рецепт помидоров на зиму с секретным продуктом

15:56

Совсем не связано с этикетом: почему на самом деле раньше оттопыривали мизинец

15:50

Больше и стильнее: как с помощью цвета сделать комнату шире

15:20

Прорыв россиян на востоке: в ВСУ назвали две главные причины

