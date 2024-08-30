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Принесут богатство и счастье: какие картины должны быть в квартире по фэн-шуй

Юрий Берендий
30 августа 2024, 04:42
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Выбор картин по принципам фэн-шуй может существенно повлиять на атмосферу и энергию вашего жилья. Главред выяснил, какие картины приносят удачу и деньги.
Принесут богатство и счастье: какие картины должны быть в квартире по фэн-шуй
Какие картины приносят удачу и деньги - какие картины вешать по фен шуй / Коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

Фэн-шуй - это древняя дисциплина, которая имеет целью тонко влиять на наши действия, организовывая нашего окружения. Позитивно организовывая силы вокруг практика фэн-шуй позволяет направлять подсознание в положительном направлении, что в конечном итоге влияет на наши действия. О том, какие могут быть самые распространенные ошибки для выбора картин для дома рассказала в своем видео на YouTube фэн-шуй консультант и дизайнер Клара.

Какую картину нельзя вешать в спальне

Прежде всего она советует не вешать в собственном доме картин темных цветов.

"Не вешайте у себя дома картины темных цветов. Темные цвета притягивают много энергии инь и могут вывести из равновесия инь и янь. Темные цвета также выглядят очень тяжелыми и заставляют людей чувствовать себя подавленными и немотивированными. Это не считается хорошо по фэн-шуй", - говорит она.

Также эксперт отмечает, что не стоит вешать картины с изображением заката в вашем доме.

"Не вешайте картины с изображением заката нигде в вашем доме. Закат означает конец долгого дня или конец путешествия. Хотя закат выглядит очень красиво, с точки зрения фэн-шуй, он не генерирует свежую и новую энергию в вашем жилом пространстве", - отмечает она.

Дизайне не рекомендует вешать картины с изображением свирепых животных.

"Не вешайте картины с изображением свирепых животных или зверей, таких как львы или тигры, в вашем жилом пространстве. эти животные выглядят регрессивно и создают ощущение незащищенности. Выглядит так, будто они собираются напасть на людей, живущих в доме", - говорит она.

Кроме того, по ее словам, не нужно вешать картины с абстрактными портретами.

"Ваш дом - это не картинная галерея. Слишком много портретов, особенно абстрактных картин или фотографий в доме могут генерировать нестабильную энергию и влиять на настроение, психическое состояние и здоровье людей, которые живут в доме", - заключает Клара.

Что известно о YouTube канале "Clara's FSC"

Clara's FSC - YouTube канал фэн-шуй консультанта и дизайнера по имени Клара. Общая аудитория канала - более 40 тысяч пользователей.

Какие картины влияют на удачу и деньги - какие картины приносят удачу и деньги

Также важно избегать картины, которые не подходят для вашего элемента Бацзы. Бацзы - это четыре столпа судьбы. Это восемь иероглифов, происходящих из года, месяца, дня и времени рождения человека. Она приводит пример Бацзы человека, где наиболее доминирующей стихией является стихия воды.

"Этот человек имеет четыре стихии воды, две стихии металла, две стихии дерева, ноль стихии земли и ноль стихии огня. Поэтому изображение реки или озера не подходит для этого человека. Если у вас уже есть много водной стихии в вашем Бацзы, не добавляйте больше водной стихии в вашем жилом пространстве. Иначе это может вызвать проблемы со здоровьем или материальной удачей. Эта концепция является такой же для всех других стихий", - говорит специалист.

Смотрите видео о том, какую картину надо повесить в доме, чтобы привлечь богатство:

Какие картины приносят в дом счастье и достаток

Клара отмечает, что по фэн-шуй не стоит вешать картины с изображением животных, которые противоречат вашему знаку зодиака.

"Например, картина с изображением лошади не подходит для людей, рожденных в год Крысы, потому что лошадь и крыса несовместимы", - указывает она.

Какие знаки зодиака являются несовместимыми

  • Коза и Бык

Эксперт указывает на то, что если вы родились в год Козы, вам не стоит вешать изображение быка где-либо в вашем доме, и наоборот.

  • Обезьяна и Тигр
  • Петух и Кролик
  • Собака и Дракон
  • Свинья и змея
  • Крыса и лошадь.

Какие картины должны быть в доме по фен-шуй

Клара советует вешать на стены картины с восходом солнца.

"Восход солнца означает рождение, рост и новые начинания всех видов", - говорит она.

В то же время практик восточной теории стихий в видео на YouTube канале "Cosmic Secrets" отмечает, что именно вода символизирует богатство и процветание.

"Обычно мы говорим, что сны, в которых вы видите воду или ручей, означают, что у вас появятся деньги. Но следует помнить, что картина с водой должна содержать признаки движения. Как деньги должны течь и двигаться, так и вода должна течь и двигаться", - советует он.

Он добавляет, что такие картинки лучше всего размещать у входа в дом или в гостиной.

Какая картина должна висеть на кухне

Специалист указывает на то, что деревья символизируют воспитание благородного сердца. На картинах с изображением деревьев предпочтение отдается взрослым деревьям, а не саженцам. Также деревья должны быть живыми и жизнеспособными, а не засохшими или мертвыми.

"В идеале выбирайте картины, на которых деревья украшают безмятежные горные склоны или пейзажи. Такие картины приносят мир и счастье в ваш дом. Для оптимального эффекта разместите эти картины на древесную тематику в детских комнатах. Хотя их можно разместить в гостиной, избегайте вешать их в главной спальне или кухне", - резюмирует он.

Смотрите видео о том, какие картины должны быть в доме по фэн-шуй:

Что такое фэн-шуй (фэншуй)

"Фэн шуй" в переводе с китайского означает "ветер и вода". Это два основных природных элемента, которые символизируют здоровье, гармонию и процветание в китайской культуре.

Учение фэн-шуй - это даосская практика организации пространства. Адепты считают, что с помощью фэншуй можно выбрать "лучшее" место для строительства дома или захоронения.

Заявленная цель фэншуй - поиск благоприятных потоков энергии ци и их использование на благо человека.

Нет никаких научных доказательств того, что правила фэншуй реальны. Научное сообщество причисляет фэншуй к лженауке.

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