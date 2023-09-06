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Где должен стоять стол по феншую: заработок и продуктивность будут обеспечены

Елизавета Бельмас
6 сентября 2023, 16:50 обновлено 6 сентября, 17:28
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Главред расскажет, как правильно расположить стол по феншую, чтобы хорошо зарабатывать и продуктивно работать.
Где должен стоять стол по феншую
Где должен стоять стол по феншую / коллаж: Главред, фото: скриншот

Согласно древней даосской практике Феншуй, расположение предметов дома имеет большое значение, ведь именно оно влияет на циркуляцию энергии в доме и привлечении благополучия во всех сферах. Мы расскажем, как должен стоять стол в комнате, чтобы продуктивность была высокой, а работа - прибыльной.

Как правильно расположить стол

Для начала расскажем, как должен стоять стол с точки зрения организма. Довольно важно не распологать стол прямо перед окном. Прямое попадание света может нагружать зрение, а всё, что происходит за окном - постоянно отвлекать от намеченного плана действий. Также важно, чтобы свет был с противоположной стороны от пишущей руки и тень от руки не падала на бумагу, где делаются заметки.

Где должен стоять стол по Феншую

Согласно знаниям Феншуй, стол необходимо ставить правильно для того, чтобы быть продуктивным и успешным. Практика утверждает, что письменному столу место в юго-восточной части комнаты. Особенно хорошо его располагать так, чтобы человек сидел лицом к востоку.

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Почему по Феншую нельзя сидеть спиной к окну

Помимо расположения стола и советов о том, как правильно организовать рабочее место, также есть советы, которых стоит придерживаться, чтобы себе не навредить. Одним из них является запрет на размещение рабочего места спиной к окну. Феншуй утверждает, что так человек может лишиться поддержки коллег и руководства на работе.

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