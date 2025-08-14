В присутствии 7 детей: британский боксер Фьюри с женой повторили брачные клятвы

Тайсон и Пэрис Фьюри устроили настоящий праздник любви.

Тайсон Фьюри жена - боксер снова сыграл свадьбу с мамой его 7 детей / коллаж: Главред, фото: instagram.com/parisfury1

Вкратце:

Тайсон Фьюри в третий раз отвел жену под венец

Первая церемония состоялась 16 лет назад

Пэрис и Тайсон Фьюри познакомились, когда ей было 15, а ему - 17 лет. Год спустя пара начала встречаться, а еще через два, в ноябре 2008 года, заключила официальный брак. За 16 лет в их семье появилось семеро детей: дочь Венесуэла (2009), сын Принц Джон Джеймс (2011), сын Принц Тайсон II (2016), дочь Валенсия Эмбер (2017), сын Принц Адонис Амазия (2019), дочь Афина (2021) и сын Принц Рико Пэрис (2023).

В 2013 году Тайсон и Пэрис повторили свои свадебные клятвы. Еще через 12 лет, в августе 2025, они сделали это в третий раз.

Свадьба состоялась во Франции. Религиозная церемония прошла в окружении семерых детей пары. Об этом в своем блоге в Instagram рассказала жена Тайсона Фьюри, и показала свадебные фото. В комментариях "новобрачные" принимают поздравления.

О персоне: Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри - английский профессиональный боксёр, выступал в тяжёлой весовой категории. Чемпион Великобритании по версии ABA 2008 года, чемпион Великобритании и Британского Содружества по версии BBBofC 2011 года. Предыдущий чемпион мира по боксу в тяжелой весовой категории по версиям WBO (2015-2016), IBO (2015-2016), The Ring (2015-2018), WBA (2015-2016) и IBF (2015) WBC (2020-2024). Выиграл 3 боя, получившие оценку "5 звезд" от BoxRec. Занял первое место в рейтинге лучших тяжеловесов мира по версии BoxRec по итогу 2015, 2018 и 2019 годах, пишет Википедия.

