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Усик "добил": Тайсон Фьюри объявил о завершении боксерской карьеры

Анна Косик
13 января 2025, 16:59
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После двойного поражения в боях против украинского спортсмена британец решил уйти из профессионального бокса.
Фьюри, Усик
Фьюри не впервые объявляет об окончании профессиональной карьеры / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/usykaa/, скриншот из видео

Главное:

  • Фьюри заканчивает профессиональную карьеру
  • Британец не впервые прощается с большим спортом

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри вышел с видеообращением, в котором сообщил об окончании профессиональной карьеры. Соответствующее сообщение от опубликовал в Instagram.

"Я буду не многословным. Я хотел бы объявить о своем завершении боксерской карьеры. Это было потрясающе и я наслаждался каждой минутой", - сказал он.

видео дня

Причины такого решения Фьюри не озвучил, однако важно отметить, что уйти из профессионального бокса британец решил после того, как потерпел поражение от украинца Александра Усика, который завоевал звание объединенного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Также интересно, что боксер уже не впервые заканчивает свою профессиональную карьеру. В августе 2022 года он уже заявлял о том, что покидает спорт, однако после этого таки вернулся в большой спорт.

С тех пор Фьюри четыре раза выходил на боксерский ринг. Дважды ему удалось защитить свой чемпионский пояс WBC, однако затем потерпел двойное поражение от Усика.

Бой-реванш Фьюри и Усика - последние новости

Напомним, Главред писал, что 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся реванш между объединенным чемпионом хевивейта украинцем Александром Усиком и экс-гегемоном дивизиона британцем Тайсоном Фьюри.

Перед желанным реваншем бывший чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри решил напомнить о себе. "Цыганский король" опубликовал видео "спарринга" с тайским боксером, которым, похоже, хотел напугать своего оппонента - Александра Усика. Однако зря, ведь в итоге победу одержал украинец.

Александр Усик
Александр Усик / Инфографика: Главред

После победы над Фьюри украинского спортсмена Александра Усика признали лучшим боксером по итогам 2024 года по версии авторитетного журнала The Ring.

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Кто такой Тайсон Фьюри?

Тайсон Фьюри - английский профессиональный боксер, выступал в тяжелой весовой категории. Чемпион Великобритании по версии ABA 2008 года, чемпион Великобритании и Британского Содружества по версии BBBofC 2011 года. Предыдущий чемпион мира по боксу в тяжелой весовой категории по версиям WBO (2015-2016), IBO (2015-2016), The Ring (2015-2018), WBA (2015-2016) и IBF (2015) WBC (2020-2024). Выиграл 3 боя, получившие оценку "5 звезд" от BoxRec. Занял первое место в рейтинге лучших тяжеловесов мира по версии BoxRec по итогу 2015, 2018 и 2019 годах, пишет Википедия.

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