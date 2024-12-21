Усику запретили целовать крест между раундами: в чем причина

Украинского боксера подозревают в пользовании ингалятором.

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Усику запретили целовать крест во время реванша с Фьюри / Коллаж: Главред, фото: twitter.com/Tyson_Fury, instagram.com/usykaa

Украинскому боксеру Александру Усику запретили целовать крест между раундами во время реванша с британским боксером Тайсоном Фьюри. Об этом заявил промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен, сообщает talksport.com.

Запрет связан с тем, что Усик якобы мог пользоваться ингалятором. Команда украинского боксера сразу заявила, что это ложь, а Усик не нарушал никакие правила.

Тем не менее все равно был выдан запрет на использование сторонних предметов во время поединка.

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"После первого боя было много домыслов, никто до конца не был уверен, что это было. Сейчас мы приняли решение просто отсечь все это. Если что-то попадет на губы помимо воды, то инспектор изымет этот предмет и будет удерживать до конца боя и дальнейших разбирательств", - сказал Фрэнк Уоррен.

Теперь между раундами Усику будет разрешено прикасаться губами лишь к трубочке от воды.

Кто такой Александр Усик / Инфографика: Главред

Кто такой Александр Усик? Александр Усик - непобежденный украинский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. Лучший боксер вне зависимости от весовой категории по версии журнала "The Ring" (2022-2023). Действующий чемпион мира в профессиональном боксе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. в.) и The Ring (2022-н. в.) в тяжелом весе и абсолютный чемпион мира (2018-2019) в первом тяжелом весе, сообщает "Википедия".

Бой Усика и Фьюри 21 декабря - что известно

В субботу, 21 декабря, состоится поединок-реванш между украинским боксером Александом Усиком и его британским противником Тайсоном Фьюри. Бой состоится в Саудовской Аравии. Это будет легендарный поединок за чемпионские пояса WBC, WBA, WBO, которыми сейчас владеет Усик.

В Украине единственным транслятором боя Усика и Фьюри будет сервис "Megogo". Для просмотра вечера бокса необходимо приобрести одну из подписок. Начнется поединок между украинцем и британцем примерно в 01:00 по киевскому времени на арене в Эр-Рияде.

По состоянию на 20 декабря большинство ставит на победу украинского спортсмена, несмотря на то, что некоторые легенды бокса сомневаются в силе Усика победить Фьюри во второй раз.

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Бой Тайсон Фьюри - Александр Усик - Тайсон Фьюри Бой Тайсон Фьюри - Александр Усик под названием Огненный ринг (англ.Ring of Fire) - профессиональный боксерский поединок между чемпионом мира в тяжелом весе по версии WBC Тайсоном Фьюри и обладателем титулов WBA (Super), WBO, IBF, IBO и The Ring в тяжелом весе Александром Усиком. Бой состоялся с 18-19 мая 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Победитель поединка Александр Усик стал первым абсолютным чемпионом в тяжелом весе со времен Леннокса Льюиса, пишет Википедия. Впоследствии стало известно, что спортсмены согласились на поединок-реванш, который состоится 21 декабря 2024 года в Эр-Рияде.

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