Что вы первым видите на картинке: тест на характер, что раскроет тайные стороны

Оптические иллюзии часто используют не только для развлечений, но и как инструмент в тестах на определение характера. Такие психологические упражнения помогают выявить скрытые черты личности и уже давно стали популярными в интернете, пишет Главред со ссылкой на jagranjosh.
Просто внимательно посмотрите на изображение и определите, какой элемент вы заметили первым. Именно эта деталь раскроет определенные стороны вашего внутреннего "я".
Что вы увидели сначала?
Лошадь
Если первой в вашем поле зрения появилась фигура лошади, вы независимый человек, который привык иметь собственное мнение и не поддаваться влиянию других. Вы внимательно исследуете все происходящее, пытаясь дойти до истинных причин и смысла. Такая глубокая аналитичность помогает избегать ошибок, но иногда замедляет принятие решений.
Лягушка
Если же сперва вы разглядели лягушку, значит, уверенность в себе - одна из ваших самых сильных черт. Вы прямолинейны, честны и открыты в общении, умеете слушать других и учитываете их точку зрения, но при этом сохраняете собственную уверенность и внутреннее спокойствие.
Что такое оптическая иллюзия
Оптическая (зрительная) иллюзия - это ошибка в зрительном восприятии, вызванная неточностью или неадекватностью процессов неосознаваемой коррекции зрительного образа, а также физическими причинами ("сплюснутая Луна", "сломанная ложка" в стакане с водой), пишет Википедия.
Причины оптических иллюзий исследуют как при рассмотрении физиологии зрения, так и в рамках изучения психологии зрительного восприятия.
В художественных изображениях намеренное искажение перспективы вызывает особые эффекты, лучше всего известные по работам Мориса Эшера.
Создание оптических иллюзий часто было темой работ Сальвадора Дали.
Некоторые оптические иллюзии изучали в рамках гештальтпсихологии.
