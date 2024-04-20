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В Одессе рано утром прогремел взрыв: что известно

Алёна Воронина
20 апреля 2024, 07:20
Перед этим в Воздушных силах предупреждали, что в сторону Одесской области летит ракета.
Ракета, ракетный удар, дым
В Одессе рано утром прогремел взрыв/ коллаж: Главред, фото: минобороны РФ, pixabay.com

В Одессе рано утром в субботу, 20 апреля, прогремел взрыв. Его было слышно во время воздушной тревоги. Об этом сообщает "Суспільне Одеса".

Взрыв в районе города был слышен около 06:44.

Перед этим в командовании Воздушных сил ВСУ сообщали о ракетной опасности. После этого в 06:45 было объявлено, что было зафиксировано движение ракеты в сторону Одесской области.

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В СМИ сообщают, что после взрыва в небе над городом виднеется столб дыма.

В 07:02 глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер заявил об отмене воздушной тревоги.

Около 05:00 также сообщалось о взрывах в Запорожье.

Ракетные удары РФ по Украине 19 апреля - последние новости

19 апреля днем в Одессе прогремели взрывы во время воздушной тревоги. Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения из Крыма.

Вечером 19 апреля на Сумщине прогремела серия мощных взрывов - РФ ударила по инфраструктуре. В Конотопе прогремели взрывы, в области объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения оккупантами ракет.

Также поздно вечером 19 апреля россияне ударили по порту "Южный" в Одессе - уничтожили зерно для Азии и Африки. Россия атаковала два терминала в порту "Южный", которые специализируются на перевалке агропродукции, отметили в Минобновления.

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