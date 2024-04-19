Действовать будут очень быстро: когда Пентагон передаст Украине военную помощь

Пентагон начнет передавать необходимую Украине военную помощь после того, как Палата представителей и Сенат проголосуют за соответствующий законопроект.

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США передадут Украине помощь в кратчайшие сроки / Коллаж: Главред, фото: 59 ОМПБр, Википедия

В США сдвинулся с мертвой точки вопрос о выделении военной помощи Украине. Пентагон обещает оперативно отправить помощь. Об этом заявил представитель Минобороны США генерал-майор Пэт Райдер, сообщает журналист Остап Яриш.

Он добавил, что помощь отправят Украине сразу после того, как Сенат проголосует о законопроекте.

"Как только помощь Украине одобрят в Палате представителей и Сенате, в Пентагоне готовятся оперативно отправить Киеву пакет вооружений, который среди прочего будет включать способности ПВО и артиллерии ... Так же как мы делали в прошлом, мы можем действовать в течение нескольких дней", - сказал Райдер. видео дня

Помощь Украине от США - последние новости

Ранее сообщалось, что в США опубликовали законопроект о помощи. Нижняя палата Конгресса США - Палата представителей - опубликовала тексты трех законопроектов о помощи Украине, Израилю и своим союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе. Согласно документу, Украина получит 61 миллиард долларов от США на кредитной основе. Расходы будут покрываться также деньгами конфискованных активов РФ. Будущим законом будет предписано американскому президенту предоставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS.

После этого появилась реакция Байдена на публикацию проекта помощи Украине на $61 млрд. Американский президент Джо Байден поддержит проект помощи для Украины на 61 млрд долларов, ранее представленный Палатой представителей США, в случае одобрения документа Конгрессом.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон сделал решительное заявление. Он отметил, что помощь Украине критически важна. На мировой арене наступило критическое время, агрессор Россия способна атаковать союзников по НАТО, сказал спикер Палаты представителей Майк Джонсон.

Задержка с военной помощью США Украине - в чем риски В Белом признали, что нерешенная ситуация с принятием законопроекта о помощи ВСУ в Конгрессе поставила под удар положение украинской армии на передовой. Координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби признал, что из-за отсутствия помощи и большого дефицита боеприпасов украинские военные вынуждены переходить на вторую и третью линии обороны. Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил, что ситуация на фронте будет зависеть от того, получит ли Украина помощь от США. Если Вашингтон сможет предоставить Киеву помощь, то в конце 2024 года Украина будет диктовать собственные условия о прекращении войны. В противном случае в следующем году условия будет диктовать российский диктатор Владимир Путин. Издание The Washington Post пишет, что "политическая дисфункция Вашингтона", которая выражается в неспособности США решить вопрос военной поддержки Украины, может привести к тому, что Киев может получить помощь слишком поздно, когда уже будет сложно не допустить катастрофы. В материале говорится о том, что в течение года Украина может потерять "бесчисленное количество жизней". Возможен и сценарий прорыва фронта.

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