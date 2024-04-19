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ВСУ сбили бомбардировщик Ту-22М3 уникальным оружием: Буданов раскрыл новые детали

Руслана Заклинская
19 апреля 2024, 19:05
Чтобы ударить по самолету РФ на расстоянии более 300 км от границы, советский ЗРК С-200 нужно было бы полностью переделать, отметил эксперт Defence Express.
ВСУ сбили бомбардировщик Ту-22М3 уникальным оружием: Буданов раскрыл новые детали
Чем ВСУ смогли сбить российский Ту-22М3 / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Mash, uk.wikipedia.org

Украинские военные используют различные системы для нанесения ударов по стратегически важным для России военным самолетам. Об этом руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов рассказал, комментируя уничтожение дальнего стратегического бомбардировщика Ту-22М3.

"Применяются различные системы. В этот раз мы применили то, что мы сделали с нуля из старых составляющих. Кое-что модернизировали. Инженеры хорошо поработали, поверьте", - сказал Буданов.

Издание hromadske, ссылаясь на собственный источник, знакомый с ситуацией, утверждает, что российский стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3 Украина сбила с помощью ЗРК С-200.

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"Силы обороны Украины сбили стратегический российский бомбардировщик Ту-22М3 из зенитного ракетного комплекса С-200, разработанного еще в СССР", - отметили в сообщении.

По словам военного эксперта Defence Express Ивана Киричевского, для того, чтобы ударить по российскому самолету на расстоянии более 300 км от границы, советские ракеты и установки нужно было бы кардинально переделать.

"Относительно уничтожения российского Ту-22М3, то можно только строить предположения, как именно это могло произойти. Для того, чтобы поражение стало возможным на заявленной дистанции более 300 км от государственной границы, то тот же С-200 надо было настолько радикально переделать, что от этого старого советского комплекса должно было не остаться ничего. Даже зенитную ракету 5В27, которая может лететь так далеко, тоже надо было переделать. То есть поменять боевую часть, сделать лучшую электронику, увеличить дальность полета", - рассказал Киричевский в эфире "Эспрессо".

Кроме этого, советский стационарный комплекс С-200 надо было бы превратить в мобильный. Кричевский отметил, что для того, чтобы у российских оккупантов было меньше данных о том, как Украине впервые удалось сбить Ту-22М3, и, чтобы это историческое событие еще повторилось, в информационном пространстве стоит делать только предположения.

"То есть это совершенно новая уникальная разработка, которая имеет лучшие характеристики, чем тот же советский С-200, которую надо будет масштабировать", - добавил эксперт.

ВСУ сбили бомбардировщик Ту-22М3 уникальным оружием: Буданов раскрыл новые детали
Что известно о самолетах Ту-22 / Инфографика: Главред

Сбитие самолета Ту-22М3 19 апреля - детали удара

Напомним, 19 апреля зенитные ракетные подразделения Воздушных сил вместе с ГУР впервые уничтожили стратегический бомбардировщик Ту-22М3, который атаковал украинские города крылатыми ракетами Х-22. Также в результате атаки были впервые уничтожены две российские ракеты Х-22.

Кроме этого, представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш отметил, что сбитие Ту-22М3 является вендеттой за обстрелы украинских городов, в частности Днепра и Днепропетровщины. Он подчеркнул, что это ослабит способности России в обстрелах Украины.

Как сообщал Главред, после сбития российского бомбардировщика Ту-22М3, другой самолет, участвовавший в атаке на Украину, вынужден был развернуться и не осуществил пуск ракет. ВСУ сбили бомбардировщик на расстоянии около 300 км от границы Украины.

Что такое самолет Ту-22М

Ту-22М ("изделие 45", по кодификации НАТО: Backfire) - советский и российский дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с крылом переменной стреловидности. Может нести ядерное оружие, сообщает "Википедия".

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