Путина надо 'спустить с неба на землю': Зеленский прямо обратился к НАТО

НАТО согласилось помочь Украине в усилении противовоздушной обороны, также Совет Украина-НАТО обсудил потребности в снарядах, дальнобойных средствах и БПЛА.

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Зеленский назвал пять насущных потребностей Украины - итоги Совета Украина-НАТО / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, nato.int, uk.wikipedia.org

Украину необходимо немедленно обеспечить системами противовоздушной обороны, чтобы "спустить Путина с неба на землю". Для защиты от российских ракетных атак стране нужно не менее 7 систем Patriot или аналогичных средств ПВО. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время заседания Совета Украина-НАТО.

"Мы говорим об этом прямо - для обороны нам нужно еще семь "Патриотов" или аналогичных ЗРК, и это минимальное количество. Они могут спасти множество жизней и реально изменить ситуацию. У вас есть такие системы. Пожалуйста", - подчеркнул глава государства.

Также Зеленский напомнил о давнем обещании по доставке миллиона артиллерийских снарядов для Украины. Президент отметил, что нужно их наконец доставить на передовую.

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"В-третьих, это наша дальнобойная способность. Это абсурдно, когда партнеры боятся своей силы. Чем больше в руках наших бойцов дальнобойного оружия, тем ближе мир. На линии фронта сейчас очень нужны ракеты большой дальности и артиллерия", - сказал Зеленский.

По его словам, Украине также необходима авиация. Президент призвал партнеров по "коалиции истребителей" передать достаточное количество самолетов, "чтобы реально преодолеть российский воздушный флот". Зеленский подчеркнул, что решение этих вопросов требует быстрых решений и немедленных действий.

"Путина надо спустить с неба на землю, и наше небо должно снова стать безопасным. И это реально. И это полностью зависит от вашего выбора. Это выбор, действительно ли жизнь везде одинаково ценна. Это выбор, одинаково ли вы относитесь ко всем партнерам. Выбор, действительно ли мы союзники", - подытожил президент Украины.

Итоги Совета Украина-НАТО

Союзники НАТО согласились помочь Украине в усилении противовоздушной обороны. Генеральный секретарь НАТО подчеркнул решение Германии передать Украине дополнительную систему ПВО Patriot, также союзники могут передать зенитный ракетный комплекс SAMP-T.

"Министры обороны стран НАТО согласились усилить и предоставить дальнейшую военную поддержку, включая усиление противовоздушной обороны. НАТО составила список существующих возможностей по всему Альянсу, и есть системы, которые могут быть предоставлены Украине. Поэтому я ожидаю новых заявлений о возможностях в сфере противовоздушной обороны для Украины в ближайшее время", - рассказал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Он отметил, что несколько стран-членов НАТО предложили предоставить средства для приобретения систем ПВО для Украины. Также обсуждались другие потребности Украины, такие как снаряды калибра 155 мм, дальнобойные средства и беспилотники.

"Каждый союзник по НАТО сам решит, что ему предоставить. Несколько союзников взяли на себя конкретные обязательства во время встречи и сейчас завершают работу над вкладом, о котором, как я ожидаю, будет объявлено в ближайшее время", - сообщил Столтенберг.

Что такое Совет Украина-НАТО? Совет Украина - НАТО - орган, координирующий отношения Украины и НАТО, созданный на Вильнюсском саммите 2023 года. До 2023 года функции Совета Украина - НАТО выполняла Комиссия Украина - НАТО. До 2023 года Комиссия Украина - НАТО была высшим органом, который проводил консультации по развитию партнерских отношений Украина - НАТО и направлял мероприятия в плане практического сотрудничества. Она также была форумом для консультаций между Украиной и странами - членами Альянса по тем вопросам безопасности, которые вызывают обоюдную заинтересованность, включая войну Российской Федерации против Украины, пишет Википедия.

Поставка Украине ЗРК Patriot - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, Германия срочно будет искать Patriot для Украины. Страна инициирует анализ всех имеющихся батарей Patriot и других систем ПВО не только у союзников, но и в мире, рассказал Дмитрий Кулеба.

Также Германия поставит Украине третью систему противовоздушной обороны ЗРК Patriot для усиления украинской обороноспособности. Ее передадут немедленно.

Кроме этого, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страны-члены НАТО могут передать Украине шесть систем противовоздушной обороны Patriot, дополнительно к тем, которые передаст ФРГ.

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