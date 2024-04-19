УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Путина надо "спустить с неба на землю": Зеленский прямо обратился к НАТО

Руслана Заклинская
19 апреля 2024, 20:10
НАТО согласилось помочь Украине в усилении противовоздушной обороны, также Совет Украина-НАТО обсудил потребности в снарядах, дальнобойных средствах и БПЛА.
Путина надо 'спустить с неба на землю': Зеленский прямо обратился к НАТО
Зеленский назвал пять насущных потребностей Украины - итоги Совета Украина-НАТО / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, nato.int, uk.wikipedia.org

Украину необходимо немедленно обеспечить системами противовоздушной обороны, чтобы "спустить Путина с неба на землю". Для защиты от российских ракетных атак стране нужно не менее 7 систем Patriot или аналогичных средств ПВО. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время заседания Совета Украина-НАТО.

"Мы говорим об этом прямо - для обороны нам нужно еще семь "Патриотов" или аналогичных ЗРК, и это минимальное количество. Они могут спасти множество жизней и реально изменить ситуацию. У вас есть такие системы. Пожалуйста", - подчеркнул глава государства.

Также Зеленский напомнил о давнем обещании по доставке миллиона артиллерийских снарядов для Украины. Президент отметил, что нужно их наконец доставить на передовую.

видео дня

"В-третьих, это наша дальнобойная способность. Это абсурдно, когда партнеры боятся своей силы. Чем больше в руках наших бойцов дальнобойного оружия, тем ближе мир. На линии фронта сейчас очень нужны ракеты большой дальности и артиллерия", - сказал Зеленский.

По его словам, Украине также необходима авиация. Президент призвал партнеров по "коалиции истребителей" передать достаточное количество самолетов, "чтобы реально преодолеть российский воздушный флот". Зеленский подчеркнул, что решение этих вопросов требует быстрых решений и немедленных действий.

"Путина надо спустить с неба на землю, и наше небо должно снова стать безопасным. И это реально. И это полностью зависит от вашего выбора. Это выбор, действительно ли жизнь везде одинаково ценна. Это выбор, одинаково ли вы относитесь ко всем партнерам. Выбор, действительно ли мы союзники", - подытожил президент Украины.

Итоги Совета Украина-НАТО

Союзники НАТО согласились помочь Украине в усилении противовоздушной обороны. Генеральный секретарь НАТО подчеркнул решение Германии передать Украине дополнительную систему ПВО Patriot, также союзники могут передать зенитный ракетный комплекс SAMP-T.

"Министры обороны стран НАТО согласились усилить и предоставить дальнейшую военную поддержку, включая усиление противовоздушной обороны. НАТО составила список существующих возможностей по всему Альянсу, и есть системы, которые могут быть предоставлены Украине. Поэтому я ожидаю новых заявлений о возможностях в сфере противовоздушной обороны для Украины в ближайшее время", - рассказал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Он отметил, что несколько стран-членов НАТО предложили предоставить средства для приобретения систем ПВО для Украины. Также обсуждались другие потребности Украины, такие как снаряды калибра 155 мм, дальнобойные средства и беспилотники.

"Каждый союзник по НАТО сам решит, что ему предоставить. Несколько союзников взяли на себя конкретные обязательства во время встречи и сейчас завершают работу над вкладом, о котором, как я ожидаю, будет объявлено в ближайшее время", - сообщил Столтенберг.

Что такое Совет Украина-НАТО?

Совет Украина - НАТО - орган, координирующий отношения Украины и НАТО, созданный на Вильнюсском саммите 2023 года. До 2023 года функции Совета Украина - НАТО выполняла Комиссия Украина - НАТО.

До 2023 года Комиссия Украина - НАТО была высшим органом, который проводил консультации по развитию партнерских отношений Украина - НАТО и направлял мероприятия в плане практического сотрудничества. Она также была форумом для консультаций между Украиной и странами - членами Альянса по тем вопросам безопасности, которые вызывают обоюдную заинтересованность, включая войну Российской Федерации против Украины, пишет Википедия.

Поставка Украине ЗРК Patriot - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, Германия срочно будет искать Patriot для Украины. Страна инициирует анализ всех имеющихся батарей Patriot и других систем ПВО не только у союзников, но и в мире, рассказал Дмитрий Кулеба.

Также Германия поставит Украине третью систему противовоздушной обороны ЗРК Patriot для усиления украинской обороноспособности. Ее передадут немедленно.

Кроме этого, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страны-члены НАТО могут передать Украине шесть систем противовоздушной обороны Patriot, дополнительно к тем, которые передаст ФРГ.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Зеленский военная помощь Йенс Столтенберг Совет Украина-НАТО
Реклама

Главное за день

Украина перехватит инициативу в войне: вице-адмирал сказал, что для этого нужно

Украина перехватит инициативу в войне: вице-адмирал сказал, что для этого нужно

21:26 Украина
Путина надо "спустить с неба на землю": Зеленский прямо обратился к НАТО

Путина надо "спустить с неба на землю": Зеленский прямо обратился к НАТО

20:10 Украина
Украину накрывают заморозки: где температура воздуха опустится до -8 градусов

Украину накрывают заморозки: где температура воздуха опустится до -8 градусов

19:43 Синоптик
Все главные новости

Популярное

Фанаты ахнули: украинка-запроданка Татьяна Овсиенко заплыла до неузнаваемости 22690

Фанаты ахнули: украинка-запроданка Татьяна Овсиенко заплыла до неузнаваемости

Как избавиться от налета на кранах: женщина поделилась гениальным способом 6568

Как избавиться от налета на кранах: женщина поделилась гениальным способом

Утром в Одессе прогремели взрывы: что известно о ракетном ударе РФ 2894

Утром в Одессе прогремели взрывы: что известно о ракетном ударе РФ

Когда в Украину вернется тепло: синоптик дала прогноз на апрель 2024 1459

Когда в Украину вернется тепло: синоптик дала прогноз на апрель 2024

Последние новости

21:26

Украина перехватит инициативу в войне: вице-адмирал сказал, что для этого нужно

21:25

Netflix сообщил, на каком сезоне закончится сериал "Ведьмак"

21:06

Больше не нужен: Успенская обскакала Киркорова

21:03

ВСУ титанически защищают Часов Яр: Коваленко сказал, когда произойдет пик наступления РФ

20:53

Украинцы должны экономить: какие электроприборы "кушабт" больше всего электричества

РФ ударила ракетами по центру Днепра: есть "прилет" в жилой дом, погибли людиРФ ударила ракетами по центру Днепра: есть "прилет" в жилой дом, погибли люди
20:36

Маркировка товаров компаний-спонсоров оккупантов: наконец-то это произошломнение

20:11

"Вообще не вмещается в голове": Пономарев жестко прошелся по Повалий и Лорак

20:10

Путина надо "спустить с неба на землю": Зеленский прямо обратился к НАТО

19:43

Украину накрывают заморозки: где температура воздуха опустится до -8 градусов

Реклама
19:24

Можно ли во время войны украинцев увольнять за прогулы: ответ чиновников

19:21

Сами притянете проблемы: мольфар сказал, что никогда нельзя делать с полотенцемВидео

19:13

На фронте ранили российского актера-оккупанта

19:05

ВСУ сбили бомбардировщик Ту-22М3 уникальным оружием: Буданов раскрыл новые детали

17:40

Как сделать домашнюю горчицу за 5 минут: самый простой рецепт от известного повара

17:31

Удар ВСУ по аэродрому в Джанкое: появились первые спутниковые снимки последствийФото

17:29

Как убрать запах сигарет с одежды: простые способы получить нормальный аромат

17:02

Украина еще нескоро получит активы РФ: G7 затягивает с принятием решения

16:41

"Двигайся, Европа": Трамп сделал неожиданное заявление о выживании Украины

16:06

Как почистить сифон на кухне: сантехник назвал взрывное средство для любого сливаВидео

15:59

Будет нищета: что нельзя делать с деньгами 20 апреля - приметы

Реклама
15:56

Поднимут ли тариф: во сколько обойдется электричество из-за атак РФ

15:26

Мощно действует на психологию: почему на самом деле в супермаркетах нет часов

15:14

Пересчет пенсий: сколько денег можно получить со средней зарплатой и разным стажем

15:02

Джастин Бибер сильно удивил своим нелепым образом и дорогущими валенками

14:17

В Киеве попрощались с военным Павлом Петриченко: что известно о Герое

14:15

В Одессе прогремели взрывы во время воздушной тревоги: что известно

14:02

Заморозки, дожди и грозы: погода в Украине принесет новые "сюрпризы"

13:50

Молитва за здоровье: искреннее обращение к Богу творит настоящие чудесаВидео

13:41

РФ нашла новый способ для продвижения на Востоке: в ВСУ назвали главную проблему

13:36

Позитив оказался в больнице из-за Дорофеевой

13:01

Кардашьян на унитазе: в сеть слили неудобное фото селебрити

12:52

Публично дал клятву: принц Уильям впервые заговорил об онкобольной Кейт Миддлтон

12:48

Осталось двое сыновей: в результате атаки РФ на Днепропетровщине погибла работница УЗ

12:29

Когда в Украину вернется тепло: синоптик дала прогноз на апрель 2024

11:55

Второй самолет сбежал: в ГУР раскрыли новые детали уничтожения Ту-22М3 РФ

11:54

"Делает нас счастливыми": Светлана Тарабарова показала младшую дочь в ее день рождения

11:51

Народные средства от муравьев в доме: убойный лайфхак дает 100%-ный результат

11:50

Каверзная головоломка: одна из женщин - мама мальчика, нужно угадать за 7 секунд

11:49

"Решается судьба войны": Туск сделал важное заявление о блокировании границы с Украиной

11:05

Исчезнут даже самые маленькие частицы: как убрать разбитое стекло - нужна 1 вещь

Реклама
10:50

Китайский гороскоп на завтра 20 апреля: Крысы - будьте осторожны, Драконам - расходы

10:50

Ослабит возможности РФ атаковать Украину: в Воздушных силах прокомментировали сбитие Ту-22М3

10:45

Самолет Ту-22МЗ сбили на расстоянии 300 км от Украины: в ГУР раскрыли деталиВидео

10:37

Добивают лежачего: почему стереотипы о переселенцах - все еще нормамнение

10:24

Украина может проиграть войну до конца 2024 года: в ЦРУ спрогнозировали ход боев

10:17

Ракетный удар 19 апреля: ВСУ уничтожили 15 ракет, 14 дронов и бомбардировщик ТУ-22М3Фото

10:09

"Он не выдержит": молодая жена Виктора Павлика рассказала о будущей дочери

09:54

Погибли трое детей: РФ ночью ударила по ДнепропетровщинеФото

09:52

Как легко и быстро помыть микроволновку: о чудо-способах знают лишь единицыВидео

09:39

Церковный праздник 20 апреля: что запрещено делать на Похвалу Пресвятой Богородицы

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзину
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Лайфхаки
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огород
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять