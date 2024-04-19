"Неделю были в засаде": Буданов рассказал, как сбивали русский "Ту-22м3"

Руководитель украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что Силы обороны поразили российский Ту-22м3 теми же средствами, что и А-50.

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Украинские Силы обороны сбили русский "Ту-22м3" самолет с расстояния 308 км - Кирилл Буданов / коллаж Главред, фото УНИАН и Минообороны РФ

Украинские Силы обороны утром в пятницу 19 апреля сбили российский стратегический бомбардировщик Ту-22м3 ‒ на расстоянии 308 километров. В комментарии BBC Украина руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов.

"Неделю была, скажем так, "засада". Ждали, когда он выйдет на нужный рубеж", – сообщил начальник ГУР.

Буданов также сообщил, что не хотел бы раскрывать все детали спецоперации, в то же время отметил, что воздушное судно врага сбили на расстоянии 308 километров.

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По словам генерала, для сбития Ту-22м3 украинские бойцы использовали "те же средства", что и для поражения российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

Буданов добавил, что захватчики еще имеют самолеты, аналогичные Ту-22м3, но от успешных действий Сил обороны "Одессе будет немного легче", поскольку именно ракеты Х-22, которые запускаются с этих бортов, нанесли городу больше всего разрушений.

Что такое самолет Ту-22М Ту-22М ("изделие 45", по кодификации НАТО: Backfire) — советский и российский дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Может нести ядерное оружие, сообщает "Википедия".

Сбитие самолета Ту-22М3 19 апреля - детали удара

Напомним, как ранее сообщал Главред, 19 апреля стало известно, что об уничтожении российского самолета Ту-22М3. Согласно сообщению, летчики, вероятно, успешно катапультировались.

Впоследствии стало известно, что Вооруженные силы Украины впервые сбили российский бомбардировщик Ту-22М3, который был оснащен ракетами Х-22. Самолет был сбит из зенитного ракетного комплекса С-200 в 300 км от границы с Украиной.

В Главном управлении разведки рассказали, что это было первое успешное уничтожение стратегического бомбардировщика в воздухе во время боевого вылета во время полномасштабного вторжения России в Украину.

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