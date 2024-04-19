"Неделю были в засаде": Буданов рассказал, как сбивали русский "Ту-22м3"

Украинские Силы обороны утром в пятницу 19 апреля сбили российский стратегический бомбардировщик Ту-22м3 ‒ на расстоянии 308 километров. В комментарии BBC Украина руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов.
"Неделю была, скажем так, "засада". Ждали, когда он выйдет на нужный рубеж", – сообщил начальник ГУР.
Буданов также сообщил, что не хотел бы раскрывать все детали спецоперации, в то же время отметил, что воздушное судно врага сбили на расстоянии 308 километров.
По словам генерала, для сбития Ту-22м3 украинские бойцы использовали "те же средства", что и для поражения российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50.
Буданов добавил, что захватчики еще имеют самолеты, аналогичные Ту-22м3, но от успешных действий Сил обороны "Одессе будет немного легче", поскольку именно ракеты Х-22, которые запускаются с этих бортов, нанесли городу больше всего разрушений.
Что такое самолет Ту-22М
Ту-22М ("изделие 45", по кодификации НАТО: Backfire) — советский и российский дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Может нести ядерное оружие, сообщает "Википедия".
Сбитие самолета Ту-22М3 19 апреля - детали удара
Напомним, как ранее сообщал Главред, 19 апреля стало известно, что об уничтожении российского самолета Ту-22М3. Согласно сообщению, летчики, вероятно, успешно катапультировались.
Впоследствии стало известно, что Вооруженные силы Украины впервые сбили российский бомбардировщик Ту-22М3, который был оснащен ракетами Х-22. Самолет был сбит из зенитного ракетного комплекса С-200 в 300 км от границы с Украиной.
В Главном управлении разведки рассказали, что это было первое успешное уничтожение стратегического бомбардировщика в воздухе во время боевого вылета во время полномасштабного вторжения России в Украину.
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