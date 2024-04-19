"Решается судьба войны": Туск сделал важное заявление о блокировании границы с Украиной

Польский премьер обратился к фермерам и заявил, что власти Польши не могут допустить блокирования украинской границы.

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Туск сделал важное заявление о блокировании границы с Украиной/ коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, УНИАН

Премьер-министр Польши Дональд Туск обратился к польским фермерам и призвал их прекратить блокирование границы с Украиной.

Он рассказал об очень сложной ситуации, в которой оказалась Украина после последней серии бомбардировок со стороны российских оккупантов, сообщает "Польское радио".

"Мы не можем никоим образом нанести вред Украине в ситуации, когда решается судьба войны", - подчеркнул Туск. видео дня

Он обратился ко всем без исключения в Польше с призывом не делать ничего, что может навредить Украине. Речь идет о принятии решений для защиты польской границы и пограничных переходов, имеющих статус критической инфраструктуры.

Туск отметил, что правительство Польши готово оказывать дальнейшую помощь тем, кто потерял часть своих доходов не по собственной вине.

В то же время он отметил, что рассчитывает "на рефлексию и отказ от такой формы протеста".

Польский премьер добавил, что государственные службы будут работать над расчисткой пунктов пропуска, и выразил уверенность, что для этого не понадобятся прямые меры принуждения.

Кто такой Дональд Туск? Дональд Францишек Туск (род. 22 апреля 1957, Гданьск, ПНР) — польский политик кашубского происхождения, премьер-министр Польши (2007-2014; с 2023), председатель Европейского Совета (2014-2019), соучредитель и председатель партии "Гражданская платформа", бывший заместитель председателя Сената. Был заместителем председателя партии "Союз свободы", в 1980-х годах участвовал в деятельности движения "Солидарность" пишет Википедия.

Ранее сообщалось, что Шмыгаль в Польше встретился с Туском, чтобы обсудить ситуацию на границе и торговлю в агросекторе. Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Киев и Варшава обсудят ситуацию на границе и ряд других вопросов.

Напомним, президента Украины Владимира Зеленского хотели убить в Польше - в СБУ рассказали подробности подготовки к покушению. В Польше задержали мужчину, который сотрудничал с российскими спецслужбами.

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