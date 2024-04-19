Ракетный удар 19 апреля: ВСУ уничтожили 15 ракет, 14 дронов и бомбардировщик ТУ-22М3

В ночь на 19 апреля армия страны-агрессора РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине. Силы противовоздушной обороны сбили 15 ракет различных типов, в том числе две крылатые ракеты Х-22, и 14 ударных беспилотников.
Как сообщил командующий Воздушных сил Николай Олещук в Telegram, всего оккупанты применили 36 средств воздушного нападения - 22 ракеты различных типов и 14 ударных беспилотников:
- 2 крылатые ракеты Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС (район пусков Рязань, РФ);
- 14 ударных БПЛА типа "Shahed-131/136" (из районов Приморско-Ахтарск, Курская область РФ);
- 12 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69 (Курская область и из акватории Азовского моря);
- 2 крылатые ракеты "Искандер-К" (из временно оккупированного Крыма);
- 6 крылатых ракет Х-22 с дальних стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 (из акваторий Черного и Азовского морей).
К отражению воздушного нападения были привлечены зенитные ракетные войска Воздушных сил, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.
В результате противовоздушного боя уничтожено 29 воздушных целей:
- 2 крылатые ракеты Х-101/Х-555;
- 14 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136";
- 11 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69;
- 2 крылатые ракеты Х-22.
Кроме того, Олещук заявил, что 19 апреля впервые зенитные ракетные подразделения Воздушных сил во взаимодействии с Главным управлением разведки МО Украины уничтожили дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М3.
"Ту-22М3 – носитель крылатых ракет Х-22, которыми российские террористы бьют по мирным украинским городам", - написал он.
Олещук добавил, что в ходе сегодняшней атаки впервые были уничтожены две российские ракеты Х-22.
Ракета Х-22 - что о ней известно
Х-22 "Буря" (по классификации НАТО — AS-4 Kitchen — "Кухня") — советская/российская сверхзвуковая крылатая противокорабельная ракета воздушного базирования большой дальности. Входит в состав авиационного ракетного комплекса К-22, пишет Википедия.
Предназначалась для поражения радиолокационно-контрастных точечных и площадных целей с помощью специальной (ядерной) или фугасно-кумулятивной боеголовки.
Ракета Х-22 длительное время находилась в производстве и имеет множество модификаций.
По данным СМИ, вражеский Ту-22МЗ сбили из зенитного ракетного комплекса С-200. Самолет удалось атаковать в 300 км от Украины.
Как сообщал Главред, утром 19 апреля стало известно, что на территории Ставропольского края страны-агрессора РФ упал дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3.
Самолет рухнул недалеко от хутора Богомолов Ставропольского края. На борту находилось четверо летчиков.
Минобороны России подтвердило крушение Ту22М3 в Ставропольском крае. Там сообщили, что самолет упал после выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования.
Ракетный удар 19 апреля - последние новости
19 апреля Россия нанесла ракетный удар по Днепру. В результате обстрела зафиксировано повреждение пятиэтажного жилого дома.
По последним данным МВД, в Днепре два человека погибли, еще 16 - ранены. Психологическую помощь получили 30 человек.
В Синельниковском районе повреждено более десятка частных домов. Вспыхнули пожары, которые оперативно ликвидировали спасатели. Погибли 6 человек, среди которых дети 6 и 8 лет. Еще два человека травмированы.
Количество пострадавших, вероятно, будет расти. Разбор завалов поврежденных домов продолжается.
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