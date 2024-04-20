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"Большая проблема": полковник ВСУ назвал условие отступления из Часового Яра

Юрий Берендий
20 апреля 2024, 04:10
Военный эксперт отмечает, что украинские войска будут вынуждены отступить из Часового Яра в случае отсутствия боеприпасов западного образца.
'Большая проблема': полковник ВСУ назвал условие отступления из Часового Яра
Полковник ВСУ назвал условие вывода войск из Часового Яра / Коллаж Главред, фото: deepstatemap, Минобороны РФ

Российское военное командование уже развернуло армию для наступления на Константиновку, Дружковку, Краматорск и Славянск, однако преградой для них стал город Часов Яр в Донецкой области. Об этом в эфире 24 канала сообщил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

Он подчеркнул, что самой большой преградой для оккупантов является Часов Яр, поскольку этот город удерживает всю линию фронта.

"Если оставить Часов Яр, то фронт посыплется до уровня агломераций Константиновка, Дружковка, Краматорск, Славянск. Есть серьезная необходимость удерживать его. У нас появилось очень много FPV-дронов, но со снарядами большая проблема", - сказал Свитан.

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Он отметил, что позиции украинских войск в районе Часового удерживались благодаря отсутствию дефицита снарядов. Военный эксперт указывает на то, артиллерийские орудия 155 калибра способны вести огонь на 7-8 километров дальше российских аналогов.

"Благодаря этому преимуществу в дальности, мы выиграем любую контрбатарейную борьбу с россиянами. Если же не будет боеприпасов, то нам придется покидать Часов Яр. Тогда россияне будут вдоль четырех городов: Дружковка, Константиновка, Славянск, Краматорск", - подчеркнул Роман Свитан.

В этих городах проживают сотни тысяч мирных жителей, которых нужно будет эвакуировать. Российские войска могут использовать артиллерию, чтобы сделать с этими городами то же самое, что они сделали с Авдеевкой, Марьинкой и Бахмутом.

В то же время, полковник Свитан уверен, что украинское военно-политическое руководство сделает все возможное, чтобы Часов Яр остался под контролем Украины. По его словам, есть планы для этого, но не хватает боеприпасов.

Кто такой Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Наступление РФ на Часов Яр - ситуация на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия продолжает активные действия на разных участках фронта и готовится к наступлению в июне. Для Украины чрезвычайно важна военная помощь со стороны США, особенно средства ПВО. Об этом заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко.

Украинские защитники продолжают контролировать Часов Яр, несмотря на напряженную ситуацию. Враг использует артиллерию, танки, беспилотники и авиацию для ударов по городу.

Кроме того, российские войска продолжают попытки наступления на Часов Яр, но не имеют успеха. Оккупанты проводят атаки с флангов и штурмуют под Клещеевкой и Андреевкой, отметил комбат Юрий Федоренко.

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война в Украине Роман Свитан
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