Сможет сбивать баллистику РФ: Италия передаст Украине новую систему ПВО SAMP/T

Заявление о новой военной помощи для Украины сделал итальянский министр иностранных дел Антонио Таяни.

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Украине передадут новую систему ПВО SAMP/T / Коллаж: Главред, Фото: thalesgroup.com

Италия предоставит Украине уже вторую батарею ПВО SAMP/T, которая способна сбивать баллистические ракеты.

Такое заявление сделал итальянский министр иностранных дел Антонио Таяни, сообщает агентство Reuters.

"Известно, что мы отправим SAMP/T, который является инструментом противовоздушной обороны и защиты, о котором нас попросила сама Украина", - отметил министр. видео дня

Вместе с тем более детальных подробностей о передаче Украине системы ПВО SAMP/T глава МИД не раскрыл.

Военная помощь для Украины - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в 2024 году Берлин предоставит Украине военную помощь на сумму более 7 млрд евро.

Великобритания также передает Украине огромный пакет военной помощи на сумму 500 миллионов фунтов стерлингов. Это станет крупнейшим в истории пакетом военной помощи.

В то же время, Греция не собирается поставлять Украине ни ЗРК С-300, ни Patriot, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

Система ПВО SAMP/T - что о ней известно SAMP/T предназначен для противовоздушной защиты механизированных подразделений, а также противовоздушного прикрытия важных стационарных объектов от массированного нападения широкого класса воздушных целей. SAMP/T может уничтожать самолёты на дальности от 3 км до 100 км и баллистические ракеты на дальности от 3 км до 25 км, высота поражения — до 25 км. Все 8 ракет Астер-30, которые содержатся на одной пусковой установке, могут быть отстреляны в одном залпе за 10 секунд. 27 января 2023 года во время визита министра обороны Франции Себастьяна Лекорню в Италию, где он встречался со своим итальянским коллегой Гвидо Крозетто, была согласована совместная закупка 700 ракет Астер-30 на сумму около 2 млрд. евро. Также министры обсудили детали ранее согласованной передачи комплекса SAMP/T Украине. 15 мая 2023 года Франция и Италия предоставили Украине первый зенитно-ракетный комплекс ЗРК SAMP/T. В июне 2023 года в Украине развернули комплекс франко-итальянской системы противовоздушной обороны SAMP/T.

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