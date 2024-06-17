РФ масштабно атаковали БПЛА: ударили по тракторному заводу и металлургическому комбинату

Беспилотники зафиксировали над тремя областями России - Белгородской, Воронежской и Липецкой.

https://glavred.info/world/rf-masshtabno-atakovali-bpla-udarili-po-traktornomu-zavodu-i-metallurgicheskomu-kombinatu-10573550.html Ссылка скопирована

Беспилотники атаковали Липецкий тракторный завод и металлургический комбинат / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, скриншот из видео

В ночь на понедельник, 17 июня, беспилотники атаковали Липецкую область страны-агрессора России. В Липецке прогремели взрывы, а впоследствии появился дым над тракторным заводом и металлургическим комбинатом. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и Telegram-канал ASTRA.

Артамонов заявил, что четыре беспилотника сбили над промышленной территорией Липецка. По его словам, на месте падения обломков работают сотрудники правоохранительных органов, жертв нет.

Телеграм-канал ASTRA отметил, что местные слышали взрывы и видят дым над тракторным заводом. Также они сообщили об атаке на Новолипецкий металлургический комбинат.

видео дня

Ночью над Белгородской, Воронежской и Липецкой областями якобы уничтожили шесть БПЛА, сообщили в Минобороны РФ.

Смотрите видео атаки БПЛА в Липецке:

Удары по России Россию не впервые "трясет" от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, которая обслуживает силы захватчиков. Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны". "Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", - отметил он.

Удары по территории РФ - последние новости

Напомним, 15 июня беспилотники атаковали Ростовскую область России. В районе Каменска-Шахтинского, где находится химическое предприятие "Комбинат Каменский" работала ПВО.

Также в ночь на 14 июня Россию массово атаковали дроны. В городе Морозовск Ростовской области произошли взрывы, атаковали аэродром, где дислоцируются самолеты Су-34 и Су-24. В Воронежской области дроны атаковали нефтебазу, повреждены резервуары с топливом.

Как сообщал Главред, 14 июня по меньшей мере 70 беспилотников ударили по аэродрому Морозовск. Спутниковые снимки от Planet Labs показали повреждения ангара на аэродроме, где находились Су-34.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред