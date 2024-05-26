"Европа поможет живой силой": неожиданный сценарий переброски войск в Украину

Журналист, писатель и публицист Александр Сотник прокомментировал вероятность ввода западных войск в Украину, о чем недавно говорил президент Франции Эммануэль Макрон.
"Макрон заявил, что решение об отправке подразделений в Украину может быть принято. И я думаю, что сейчас население Европы морально готовят к тому, что такое решение в итоге примут", - подчеркнул он в интервью Главреду.
Эксперт считает, что решение о вводе западных войск в Украину может быть принято в случае глубокого прорыва фронта оккупантами на одном из участков.
"Потому что, если вдруг русским удастся прорвать линию обороны, посыпать где-то фронт, Европе придется помочь Украине и живой силой. И поэтому министр иностранных дел Литвы Ландсбергис уже говорит о том, что, возможно, стоит сформировать какую-то вненатовскую проукраинскую коалицию стран, чтобы вне НАТО отправить от этой коалиции силы. Потому что военные из Франции, Британии, Литвы, Латвии и Польши уже готовы, могут приехать и участвовать во всех этих событиях и помогать Украине. Но это будет не под эгидой Североатлантического альянса", - добавил Сотник.
Смотрите видео - интервью Александра Сотника Главреду:
Ввод западных войск в Украину – главные новости по теме
Ранее сообщалось о том, что НАТО может войсками вмешаться в войну в Украине. Североатлантический альянс определил для себя две красные линии – если агрессор Россия их пересечет, возможно прямое участие блока в войне в Украине.
Комментируя заявление Макрона, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что все зависит от того, какое число войск страны Запада могут отправить в Украину. По его словам, если будет готовность отправить 50 тысяч военных, то это уже другой уровень.
Идея Макрона о западных войсках в Украине неправильная, считает министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон. Как полагает британский дипломат, сценарий грозит опасной эскалацией.
Кто такой Александр Сотник
Александр Сотник (творческое имя – Саша Сотник) – писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.
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