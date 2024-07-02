Выстоим 'несколько недель': в Эстонии выдали заявление о войне с РФ

Высокопоставленный командир в Вооруженных силах Эстонии Мати Тикерпуу сообщил, что в Эстонии заявили, что их армия сможет противостоять нападению России в течение двух недель до того, как поступит поддержка НАТО.
"Страна НАТО, которая имеет общую сухопутную границу с Россией, смогла бы противостоять вторжению в течение нескольких недель", - сказал начальник одной из двух армейских бригад Эстонии для издания El País, передает Yahoo.
По его мнению, этого будет достаточно, пока не прибудет подкрепление союзников из НАТО.
В издании отметили, что Эстония имеет общую границу с Россией. В 2024 году ее расходы на оборону составят более 3% ВВП.
"Страны Балтии усилили свою оборону из-за опасений, что против них может обернуться агрессия России", - сказано в сообщении.
Что известно о НАТО?
НАТО, Североатлантический альянс - международная межправительственная организация, военно-политический союз 31 государства Северной Америки и Европы, которые стремятся достичь цели Североатлантического договора, подписанного в Вашингтоне 4 апреля 1949 года.
Согласно уставным документам Альянса главная роль НАТО заключается в обеспечении свободы и безопасности стран-членов с использованием политических и военных средств, пишет Википедия.
7 марта 2024 года НАТО официально приняло Швецию, и теперь Североатлантический альянс имеет союз с 32 государствами.
Напомним, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскрыл, что может произойти со странами Балтии в случае нападения РФ. В случае нападения России на балтийские страны они будут защищаться по опыту и по возможностям, а НАТО понадобится несколько дней, чтобы ответить.
В ГУР предупредили Европу об опасности, что РФ может захватить страны Балтии за семь дней. Скибицкий заявил, что храбрость и самопожертвование Украины дали Европе многолетнюю фору, устранив непосредственную угрозу со стороны воздушно-десантных войск и морской пехоты России.
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