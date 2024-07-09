Сразу две страны: Макрон назвал главных противников вступления Украины в НАТО

Президент Франции также рассказал о событиях прошлогоднего саммита в Вильнюсе, когда Киеву отказали в приглашении на вступление в НАТО.

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Макрон назвал главных противников вступления Украины в НАТО / коллаж: Главред, фото: Офис президента

Соединенные Штаты и Германия являются главными противниками вступления Украины в Североатлантический альянс. Об этом заявил французский президент Эмманюэль Макрон, передает агентство DPA.

Перед саммитом НАТО в Вашингтоне Макрон отметил "сильную оппозицию" США и Германии относительно приглашения Украины присоединиться к Альянсу.

"В конце концов, приглашение Украины в НАТО будет решением союзников", - подчеркнул он. видео дня

Президент Франции также напомнил о событиях прошлогоднего саммита в Вильнюсе, когда Киеву отказали в приглашении на вступление, несмотря на публичную критику с украинской стороны.

"Украинцы были довольно раздражены, когда пришли к выводу, что двери (в НАТО - ред.) были открыты, но не настолько. И я думаю, что сценарий для Вашингтонского саммита такой же", - подытожил Макрон.

Вступление стран в НАТО / Инфографика: Главред

Саммит НАТО 2024 - что о нем известно Саммит НАТО состоится с 9 по 11 июля 2024 года в столице США, Вашингтоне, и будет посвящен 75-летию альянса. Саммит был официально предложен в 2023 году во время Саммита НАТО в Вильнюсе. На саммит в Вашингтоне приглашены министры иностранных дел 35 стран-партнеров, которые не входят в НАТО, среди приглашенных - министры иностранных дел Израиля, Египта, Иордании, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов. Также это уже будет третий саммит подряд, в работе которого примут участие не только главы государств всех 32 стран-членов НАТО, но и лидеры стран-партнеров Индо-Тихоокеана: Австралии, Японии, Южной Кореи и Новой Зеландии. Как писало издание The New York Times, на саммите НАТО в Вашингтоне Украина не получит приглашение в Альянс из-за позиции Соединенных Штатов и Германии. Отмечается, что Альянс не хочет принимать нового члена, который через пакт о коллективной безопасности может втянуть его в крупнейшую сухопутную войну в Европе с 1945 года.

Саммит НАТО в Вашингтоне - что известно

Напомним, представитель Госдепа США Дэниел Сайзек заявил, что Украина не получит приглашение в НАТО на саммите в Вашингтоне, потому что стране необходимо провести дальнейшие реформы в Вооруженных Силах.

Однако, Украине предложат "конкретные пути" для ускорения будущего членства в Североатлантическом альянсе.

В то же время, Зеленский отметил, что Украина рассматривает возможность принять участие в проведении нескольких платформ, в частности, по поставке дополнительных систем ПВО типа "Patriot".

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