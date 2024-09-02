'Маленькие члены семьи': Путин сделал необычное заявление о своей семье и вспомнил Китай

Кремлевский диктатор Владимир Путин решил сделать реверанс в сторону Китая и рассказать о "маленьких членах семьи", которые "свободно общаются на китайском".

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Путин сделал необычное заявление о своей семье и вспомнил Китай / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Российский диктатор Владимир Путин отметил важность изучения китайского языка в России отметив, что "маленькие члены" его семьи якобы свободно общаются на китайском. Об этом он рассказал во время открытого урока "Разговор о важном" в школе Кизила.

"Очень много партнеров появляется между Россией и Китаем, они появляются естественным образом", - отметил он.

Путин подчеркнул, что и якобы китайцы больше хотят узнать Россию.

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"Маленькие члены моей семьи говорят на китайском языке, говорят свободно. Но это не означает, что мы должны забыть свой интерес к английскому языку. Английский язык - это великий язык", - сказал президент страны-агрессора во время открытого урока "Разговор о важном" в школе Кизила.

Смотрите видео со словами Путина о членах его семьи:

Фото: скриншот

Таким образом российский диктатор Владимир Путин, вероятно, признал наличие маленьких детей в собственной семье. Однако, о ком именно идет речь, он не уточнил.

Официально известно, что у Владимира Путина есть две дочери от его брака с Людмилой Шкребневой, с которой он познакомился во время учебы в Ленинградском государственном университете. Старшая дочь Мария родилась 28 апреля 1985 года в Ленинграде, а младшая Екатерина - 31 августа 1986 года в Дрездене.

Ордер на арест Владимира Путина Ордер на арест Владимира Путина - ордера на арест двух граждан Российской Федерации: действующего президента Владимира Путина и российского уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, подозреваемых в незаконном принудительном перемещении украинских детей с оккупированных территорий Украины в Россию, выданные 17 марта 2023 года Международным уголовным судом (МУС) в Гааге.

Война в Украине - что известно о последних заявлениях Путина

Напомним, как ранее сообщал Главред, на фоне украинской операции в Курской области, Владимир Путин пытается создать впечатление, что ничего не происходит. Российские военные корреспонденты призывают сохранять спокойствие и не сеять панику. Как отмечает The Wall Street Journal, операция ВСУ в Курской области стала очередным ударом по "ауре непобедимости" Путина, хотя он делает вид, что это его не беспокоит.

В ответ на действия Запада Россия решила изменить свою ядерную доктрину, о чем сообщают российские СМИ со ссылкой на заявление заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова.

Кремлевский спикер Дмитрий Песков заявил, что действия ВСУ в Курской области не останутся без ответа, намекая на то, что решение уже принято, хотя конкретики он не предоставил.

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