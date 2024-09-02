Россия устроила резню в Мали в ответ на погром 'Вагнера': все подробности

Во время атаки, которая была спланирована в Москве, малийская хунта ударила по селу повстанцев "Байрактаром" - без ведома Турции.

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Потери РФ в разгроме Вагнера в Мали были серьезными / Коллаж Главреда. Фото: скриншот Google maps, Grey Zone

Российские силы в Мали скоординировали акт "мести" против семей повстанцев, которые были причастны к атаке на ЧВК "Вагнер". По данным СМИ, погиб 21 мирный житель, среди них 11 детей.

BILD со ссылкой на источники пишет, что нападение готовили в Москве. Россия попыталась обвинить в совершенном преступлении Украину, однако собеседник издания отметил, что это - "целенаправленная пропаганда".

Россияне фактически руками правящей в Мали хунты нанесли авиаудар по маленькому городу, который находится под контролем повстанцев. ʼ

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Сначала БПЛА атаковал единственную аптеку в Тинзуатене, а когда местные жители собрались на месте удара, дрон нанес повторный удар, убив еще больше людей.

Как узнали журналисты, для осуществления атаки Россией был использован турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB-2, который перебросили из Буркина-Фасо без ведома Турции.

По информации BILD, Путин теперь полностью контролирует три марионеточных правительства, поддерживаемых Россией, в Нигере, Мали и Буркина-Фасо, используя их как "военный альянс" в Африке.

"Вагнер" в Мали - что известно о разгроме путинских боевиков

Как писал Главред, накануне в Мали повстанцы коренного народа туарегов перебили десятки наемников ЧВК "Вагнер", которые регулярно терроризировали их народ.

Видео разбитой правительственной колонны у границы с Алжиром вскоре попало в Сеть. Стало известно, что среди двухсотых были такие одиозные российские террористы, как администратор пригожинского Телеграмм-канала Grey Zone Никита "Белый". Кроме того, удалось ликвидировать самого командира кампании Антона "Лотоса" Елизарова.

Еще часть террористов туареги взяли в плен, а затем сообщили, что отдают этих российских наемников, которые, в том числе, участвовали в российско-украинской войне, украинской стороне.

После этого пророссийская хунта Мали приняла решение разорвать дипломатические отношения с Украиной, обвиняя Киев в поддержке повстанцев. Вслед Нигер объявил о "немедленном" разрыве дипломатических отношений с Украиной,

Что известно о Bild Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия. Коммерческий успех газеты вызвал появление медиа-бренда Bild, под которым Axel-Springer-Verlag издает несколько печатных ответвлений и новостной портал Bild.de. В 2023 году медиакомпания была вынуждена прекратить свою деятельность в сфере производства телевизионных программ с телеканалом Bild, который просуществовал всего два года. Долгосрочные планы издателя включают прекращение выпуска печатной газеты и переход на полностью цифровое предложение. В апреле 2022 года 603 284 читателя воспользовались платной цифровой услугой Bild plus. По количеству подписчиков он является крупнейшим в Европе и десятым в мире. По данным опроса Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), в марте 2019 года Bild.de является самым посещаемым новостным сайтом в Германии, который посетило около 25 миллионов человек.

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