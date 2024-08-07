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Еще одна страна объявила о разрыве дипломатических отношений с Украиной

Анна Ярославская
7 августа 2024, 07:02обновлено 7 августа, 07:37
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В Нигере обвинили Киев в "поддержке террористических групп" после нападения повстанцев-туарегов на колонну российской ЧВК "Вагнера" в Мали.
Нигер, Дмитрий Кулеба
Нигер объявил о разрыве дипломатических отношений с Украиной / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

Во вторник, 7 августа, Нигер объявил, что "немедленно" разрывает дипломатические отношения с Украиной.

Как сообщает Al Arabiya, в Нигере обвинили Киев в "поддержке террористических групп" после нападения повстанцев-туарегов на колонну российской ЧВК "Вагнера" в Мали. Правительство Мали считает Украину причастной к нападению.

Нигер, где власть захватила военная хунта, налаживающая связи со страной-агрессором Россией, также объявила о "направлении в Совет Безопасности Организации Объединенных Наций с целью принятия решения по украинской агрессии".

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Мали разорвало дипломатические отношения с Украиной

Переходное правительство Мали 4 августа объявило о разрыве дипломатических отношений с Украиной и обвинило Киев в якобы вмешательстве во внутренние дела страны. В Бамако заявили, что украинское государство, дескать, сотрудничает с повстанцами-туарегами, которые недавно разгромили колонну российских боевиков ЧВК Вагнер.

В своем заявлении Мали назвали правительство в Украине в стиле нарративов Кремля – "нацистским режимом".

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что Киев расценивает решение Мали о разрыве дипломатических отношений как недальновидный и поспешный шаг. Украинское государство играет важную роль в Африке и уважает территориальную целостность других государств.

В МИД добавили, что Киев оставляет за собой право применять политико-дипломатические меры в ответ на недружественные шаги Бамако, на территории которого действуют причастные к военным преступлениям боевики ЧВК Вагнер.

Разгром ЧВК "Вагнер" в Мали - что известно

В Мали повстанцы перебили отряд российской военной частной кампании "Вагнер", который пытался захватить город Тинзауатен. Большинство "вагнеровцев" были убиты, а часть - попала в плен. Среди ликвидированных - "вагнеровец" с позывным "Лотос", который возглавил ЧВК после смерти ее финансиста Евгения Пригожина и бывшего главаря Дмитрия Уткина и захватывал украинские города Бахмут и Соледар.

Позже появилась информация о том, что повстанцы в Мали предложили передать Украине "вагнеровцев", которых они захватили в плен в Мали.

Директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых прокомментировал разгром группировки наемников российской ЧВК "Вагнер" в Мали. По его словам, африканские повстанцы-туареги могли ликвидировать более 50 наемников РФ.

Издание The Times писало о том, что глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов с 2023 года планировал нападение на боевиков ЧВК "Вагнера" в Мали, помогая повстанцам-туарегам.

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