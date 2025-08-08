Секретное средство из аптечки: как защитить виноград от болезней за копейки

Эксперт советует использовать натуральный раствор для обработки винограда, чтобы предотвратить грибковые заболевания и сохранить урожай.

Опрыскивайте кусты винограда вечером, чтобы избежать ожогов листьев и повысить эффективность обработки / Колаж: Главред, фото: скриншот youtube.com

Вы узнаете:

Как правильно приготовить раствор соды с йодом

Когда и как часто обрабатывать виноград

Как избежать ожогов и сохранить урожай

Сезон сбора винограда уже на носу, и это идеальное время, чтобы позаботиться о здоровье лозы.

Главред решил поделиться проверенным способом профилактики грибковых заболеваний винограда без применения химических препаратов.

Экспертная профилактика

Опытный садовод, автор канала "Садоводство", рекомендует использовать простой, но мощный раствор на основе пищевой соды и йода. Эти доступные компоненты эффективно борются с распространенными болезнями винограда, такими как мучнистая роса и серая гниль.

Рецепт для профилактики:

Растворите 75 граммов пищевой соды (примерно 3 столовые ложки без горки) в 10 литрах воды.

Добавьте 5 капель 5% спиртового раствора йода.

Такой состав обладает мощным дезинфицирующим действием, что значительно снижает риск развития грибковых инфекций.

Рецепт для лечения: Если вы заметили первые признаки заболевания, концентрацию раствора можно увеличить вдвое:

150 граммов соды (6 столовых ложек)

10 капель йода на те же 10 литров воды.

Специалисты советуют опрыскивать кусты каждые 10-14 дней в период активного роста ягод.

Советы по применению

Чтобы достичь максимального эффекта и не навредить лозе, следуйте этим простым правилам:

Опрыскивайте виноград вечером или в пасмурную погоду, чтобы солнце не обожгло листья.

Для лучшего прилипания раствора к листьям добавьте в смесь несколько капель жидкого мыла или растительного масла.

Не поливайте раствором корни - обработка должна быть исключительно наружной.

При сильном поражении болезнями можно сократить интервал обработок до 5-7 дней.

Этот безопасный и экологичный способ помог многим виноградарям получить здоровый и богатый урожай.

Однако, как сделать средство для опрыскивания винограда, смотрите в видео

Об источнике: YouTube канал "Садоводство" Автор видео делится советами по уходу за виноградом и другими культурами, основанными на личном опыте. Съемки проводятся в Украине, в частности в городе Харьков. Для демонстрации используются преимущественно морозостойкие сорта винограда, проверенные в реальных условиях выращивания.

