Обмен территориями между Украиной и РФ в обмен на мир - появился тревожный прогноз

Юрий Берендий
11 августа 2025, 11:27
Путин может согласиться на переговоры при условии обсуждения возможного обмена территориями, что является тактикой затягивания времени, указывает политолог.
О чем сказал Олещук:

  • Путин пытается выиграть время разговорами о "территориальных вопросах"
  • Непонятно о каких именно территориях в рамках "обмена" идет речь
  • Прекращение боевых действий возможно на определенном этапе, но Путин может отказаться от него и выставить условия

По информации Bloomberg, российский диктатор и военный преступник Владимир Путин может согласиться на переговоры после обсуждения возможного обмена территориями. Впрочем, пока не понятно, о каких именно территориях идет речь, кто и на каких условиях планирует такой обмен. Об этом в интервью Главреду рассказал политолог, преподаватель КНУ им. Тараса Шевченко Петр Олещук.

Он отметил, что сейчас Путин удерживает под контролем часть украинских земель, и как именно их можно "обменять" - непонятно. Вероятно, речь идет о так называемом "территориальном вопросе" в целом.

Иными словами, Путин пытается выиграть время через так называемые "территориальные переговоры", подать ситуацию так, будто существуют определенные спорные земли, тогда как сам он претендует на все области, уже внесенные в российскую Конституцию, подкрепляя это собственными аргументами.

"Якобы Путин может сказать: "Ну хорошо, давайте начнем процесс, давайте обсуждать территории". А это можно делать вечно. И это лучший способ затягивать время практически столько, сколько ему будет нужно", - указывает он.

Петр Олещук отмечает, что пока Путин будет затягивать процесс, о прекращении огня речь вообще не будет идти. Это и является главным моментом, ведь все призывают его остановить боевые действия, и даже Марко Рубио отметил, что на определенном этапе урегулирования это должно произойти.

"Путин взамен может сказать: "Я готов, но сначала - обсуждение территорий"", - резюмировал он.

Как может выглядеть "обмен территориями"

Как ранее писал Главред, российский оппозиционный политик и депутат Госдумы РФ Илья Пономарев, который единственный проголосовал против аннексии Крыма, рассказывал, что во второй половине прошлого года рассматривался сценарий "большого обмена". Он предусматривал, что украинские войска покидают Донбасс - Луганскую и Донецкую области, а российские силы выходят из Херсонской и Запорожской областей.

"Для Путина этот сценарий был бы более желательным, потому что он позволил бы ему объявить о полной победе - мол, Россия хотела защитить Донбасс и защитила его. А то, что РФ не захватила другие территории, то она никогда и не хотела их захватывать. Это все возникло по ходу пьесы. Задачей России всегда была защита Донбасса. Эта история была бы для Путина более продаваемой", - указывал он.

Напомним, как ранее сообщал Главред, один из ближайших соратников Путина, заместитель руководителя его администрации Дмитрий Козак, по данным The New York Times, непублично выступает против продолжения войны с Украиной и якобы передал президенту РФ предложение о прекращении боевых действий и начале мирных переговоров.

15 августа на Аляске запланирована встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Путина. Хотя Белый дом не подтвердил точное место проведения, СМИ выяснили, что в Анкоридже Секретная служба США арендовала шестикомнатный дом для этого события.

Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что Вашингтон будет вести переговоры с Россией с позиции силы, и в конце концов стороны смогут достичь договоренности о прекращении войны.

О персоне: Петр Олещук

Петр Олещук - политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко. Родился в Припяти в 1983 году. Окончил в 2006 году философский факультет университета имени Шевченко. Автор более 30 научных работ по политологии, пишет my.ua.

Карта Deep State онлайн за 11 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 11 августа: что происходит на фронте (обновляется)

В Украине пересчитают пенсии: кому светит внеплановое повышение выплат

В Украине пересчитают пенсии: кому светит внеплановое повышение выплат

Китайский гороскоп на сегодня 11 августа: Тиграм - ссоры, Обезьянам - напряжение

Китайский гороскоп на сегодня 11 августа: Тиграм - ссоры, Обезьянам - напряжение

Дроны впервые атаковали Коми: россияне жалуются на взрывы на Ухтинском НПЗ

Дроны впервые атаковали Коми: россияне жалуются на взрывы на Ухтинском НПЗ

Тайный миротворец: соратник Путина добивается окончания войны с Украиной — NYT

Тайный миротворец: соратник Путина добивается окончания войны с Украиной — NYT

