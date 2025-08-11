Как Трамп будет действовать на переговорах с Путиным: прогноз посла Украины в США

Украина надеется на толчок со стороны президента США Трампа.

На переговорах с Россией США будут действовать с позиции силы, и в конце концов будет найдено общее решение для прекращения войны. Такое мнение озвучила посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью CBS News.

Комментируя предстоящую встречу президента США Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина, дипломат отметила, что Украина "молится за то, чтобы Трамп был эффективным" и достиг отличных результатов.

"Линия фронта на востоке и юге Украины - это линия между злом и добром. Вопрос в том, где она пройдет: на нашей территории, на наших границах или уже в Европе... Я уверена, что США будут действовать с позиции силы, и мы вместе найдем решение, чтобы остановить российскую агрессию", - сказала Маркарова.

По ее словам, Украина дала согласие на любые виды прекращения огня, хоть полное, хоть частичное.

"Мы хотим, чтобы Путин остановился, и надеемся, что толчок со стороны президента Трампа, а также санкционные пакеты и вторичные санкции против тех, кто помогает России, убедят его наконец прекратить агрессию", - добавила дипломат.

По словам Маркаровой, президент Украины Владимир Зеленский с самого первого дня агрессии РФ был предан делу мира и, если потребуется, он будет присутствовать на встречах.

Дипломат отметила, что Украина готова обсуждать как положить конец войне, однако прекращение огня всегда было важным шагом, чтобы "остановить убийства и перейти к дипломатии".

В то же время она предостерегла от идей относительно "буферных зон" или разделения Украины. По словам дипломата, это устаревшие концепции прошлого века.

Переговоры по завершению войны в Украине

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп анонсировал, что 15 августа на Аляске он встретится с главой Кремля Владимиром Путиным. Ключевой темой их переговоров будет война в Украине.

Накануне Трамп сказал журналистам, что между Украиной и Россией может быть "обмен территориями".

Посол США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что в ходе переговоров по урегулированию в Украине никакие большие куски территории не будут отдавать просто так, если за них "не сражались или не завоевали на поле боя".

Сенатор Линдси Грэм также упомянул идею "обмена территориями".

"Я хочу быть с вами честным. Украина не собирается изгонять всех россиян. И Россия не пойдёт на Киев. В конце будет обмен территориями", - заявил Грэм.

Издание Bild со ссылкой на собственные источники писало о том, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф неправильно понял требования кремлевского диктатора Владимира Путина по контролю над украинскими территориями. Сообщается, что Путин по-прежнему хочет контролировать все территории в пределах Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Отметим, шеф-редактор издания Bild Пауль Ронцхаймер 10 августа заявил, что Украина опасается, что в вопросе прекращения российской агрессии Запад ее предаст.

