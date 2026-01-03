Отключение света 4 января: где не будет электроэнергии в воскресенье

Графики ограничений мощности и почасовых отключений будут применены для бытовых и промышленных пользователей.

https://glavred.info/energy/otklyuchenie-sveta-4-yanvarya-gde-ne-budet-elektroenergii-v-voskresene-10729145.html Ссылка скопирована

Отключение света 4 января / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко

4 января в Украине будут действовать графики отключения света

Ограничения коснутся большинства регионов

В воскресенье, 4 января, в Украине будут действовать графики почасовых отключений света и графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Впрочем, ограничения будут применять не во всех регионах. Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".

видео дня

Причиной ограничений являются последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты.

"Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу - узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" призвали потреблять электроэнергию экономно.

Какими будут отключения света зимой - прогноз эксперта

Как писал Главред, по словам Юрия Корольчука, соучредителя Института энергетических стратегий, украинцам стоит готовиться к тому, что графики отключений электроэнергии сохранятся как минимум до начала весны.

Эксперт отмечает, что даже в случае прекращения ракетных ударов и наступления спокойного периода для ремонтов существенного улучшения состояния генерации и сетей до конца зимнего сезона ожидать не стоит.

Отключение света в Украине - последние новости

Как писал Главред, в новогоднюю ночь российские оккупационные войска нанесли удар по энергообъектам Украины. В целом враг запустил по Украине более 200 ударных БпЛА.

Напомним, что в декабре 2025 года Россия существенно нарастила интенсивность ударов по Одессе и области. В результате обстрелов были повреждены объекты инфраструктуры, хранилища и электросети. Издание The Wall Street Journal выяснило причины, по которым российская армия целенаправленно осуществляет воздушный террор против этого региона Украины.

В то же время в Вышгороде после почти четырех суток без электроэнергии энергетикам удалось восстановить подачу света в дома местных жителей.

Читайте также:

О компании: "Укрэнерго" ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред