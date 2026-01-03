Отключение света 4 января: где не будет электроэнергии в воскресенье

Коротко
- 4 января в Украине будут действовать графики отключения света
- Ограничения коснутся большинства регионов
В воскресенье, 4 января, в Украине будут действовать графики почасовых отключений света и графики ограничения мощности для промышленных потребителей.
Впрочем, ограничения будут применять не во всех регионах. Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".
Причиной ограничений являются последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты.
"Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу - узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - говорится в сообщении.
В "Укрэнерго" призвали потреблять электроэнергию экономно.
Какими будут отключения света зимой - прогноз эксперта
Как писал Главред, по словам Юрия Корольчука, соучредителя Института энергетических стратегий, украинцам стоит готовиться к тому, что графики отключений электроэнергии сохранятся как минимум до начала весны.
Эксперт отмечает, что даже в случае прекращения ракетных ударов и наступления спокойного периода для ремонтов существенного улучшения состояния генерации и сетей до конца зимнего сезона ожидать не стоит.
Отключение света в Украине - последние новости
Как писал Главред, в новогоднюю ночь российские оккупационные войска нанесли удар по энергообъектам Украины. В целом враг запустил по Украине более 200 ударных БпЛА.
Напомним, что в декабре 2025 года Россия существенно нарастила интенсивность ударов по Одессе и области. В результате обстрелов были повреждены объекты инфраструктуры, хранилища и электросети. Издание The Wall Street Journal выяснило причины, по которым российская армия целенаправленно осуществляет воздушный террор против этого региона Украины.
В то же время в Вышгороде после почти четырех суток без электроэнергии энергетикам удалось восстановить подачу света в дома местных жителей.
