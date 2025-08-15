Встреча Трампа и Путина на Аляске: Ющенко предупреждает об опасной ошибке

Основное:
- Ющенко прокомментировал предстоящие переговоры Трампа и Путина
- Экс-президент Украины предупреждает об опасности повторения исторических ошибок
В пятницу, 15 августа, состоится запланированная встреча российского диктатора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Экс-президент Украины Виктор Ющенко прокомментировал возможные переговоры двух лидеров и вспомнил историю 1938 года. Свое мнение третий глава Украины высказал в эксклюзивном интервью Радио Свобода.
Ющенко отметил, что нынешний дипломатический шаг дает ощущение, будто Украина для американского президента не на первом месте.
"Такое ощущение, что Украина в этом дипломатическом раунде не первая для американского президента. Сначала нужно якобы встретиться с агрессором", - сказал третий президент Украины.
Ющенко предупредил, что во время встречи Трампа и Путина есть риск повторения ошибки Мюнхенского соглашения 1938 года.
"И поэтому мы еще раз возвращаемся к тому, что не хотелось бы очень делать ту ошибку, которую осенью 1938 года в Мюнхене сделала европейская демократия. Они, под целью найти более короткую дорогу к миру, вышли на Мюнхенское мирное соглашение, которое, в конце концов, привело к войне, самой масштабной в истории человечества. Очень много аналитиков сегодня об этом говорят, что "учите историю"", - добавил он.
Резюмируя, Ющенко отметил, что президент Франклин Рузвельт никогда не проводил подобных переговоров с Гитлером или Муссолини.
"Почему не проводил с оккупантом и захватчиком такие политические раунды, которые, к сожалению, сегодня начинаются с Путиным, - спросил экс-президент Украины.
Смотрите видео, в котором Ющенко комментирует возможную встречу Трампа и Путина:
Чего хочет Трамп от встречи с Путиным
Политик и общественный деятель Виктор Андрусив предсказал, что президент США Дональд Трамп стремится получить Нобелевскую премию мира, и война России против Украины может этому способствовать.
"Но прекращение огня между нами и россиянами - точно гарантирует ему эту премию. Поэтому он хочет именно прекращения огня. На мир до 10 октября уже нет времени", - сказал Андрусив.
При этом, общественный деятель сказал, что Трамп не прекратит помощь Украине, даже если не получит желаемого.
Запланированная встреча Путина и Трампа на Аляске - последние новости
Как писал Главред, 15 августа, президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин проведут встречу на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Начало встречи запланировано на 22:30 по киевскому и московскому времени.
Утром 15 августа на Аляску начали прибывать представители России и журналисты. Следовательно, глава МИД страны-агрессора России Сергей Лавров прибыл в отель в Анкоридже на Аляске в кофте с, вероятно, надписью "СССР" на груди.
А российских пропагандистов разместили не в комфортных условиях, а на раскладушках в спортивном комплексе.
Тем временем пропагандистка Маргарита Симоньян похвасталась, что во время перелета пассажирам подавали котлеты по-киевски.
Об источнике: Радио Свобода
Интернет-издание и радиостанция, позиционирующая себя как частное некоммерческое информационно-новостное средство массовой информации. Финансируется Конгрессом США. Ее общая аудитория составляет 35 млн слушателей. Работа украинского отдела Радио Свобода началась в апреле 1954 года.
