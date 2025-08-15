Встреча Трампа и Путина на Аляске: Ющенко предупреждает об опасной ошибке

Экс-президент Украины привел исторические примеры, которые могут повториться.

Ющенко прокомментировал возможную встречу Трампа и Путина / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОП, kremlin.ru

Основное:

Ющенко прокомментировал предстоящие переговоры Трампа и Путина

Экс-президент Украины предупреждает об опасности повторения исторических ошибок

В пятницу, 15 августа, состоится запланированная встреча российского диктатора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Экс-президент Украины Виктор Ющенко прокомментировал возможные переговоры двух лидеров и вспомнил историю 1938 года. Свое мнение третий глава Украины высказал в эксклюзивном интервью Радио Свобода.

Ющенко отметил, что нынешний дипломатический шаг дает ощущение, будто Украина для американского президента не на первом месте.

"Такое ощущение, что Украина в этом дипломатическом раунде не первая для американского президента. Сначала нужно якобы встретиться с агрессором", - сказал третий президент Украины.

Ющенко предупредил, что во время встречи Трампа и Путина есть риск повторения ошибки Мюнхенского соглашения 1938 года.

"И поэтому мы еще раз возвращаемся к тому, что не хотелось бы очень делать ту ошибку, которую осенью 1938 года в Мюнхене сделала европейская демократия. Они, под целью найти более короткую дорогу к миру, вышли на Мюнхенское мирное соглашение, которое, в конце концов, привело к войне, самой масштабной в истории человечества. Очень много аналитиков сегодня об этом говорят, что "учите историю"", - добавил он.

Резюмируя, Ющенко отметил, что президент Франклин Рузвельт никогда не проводил подобных переговоров с Гитлером или Муссолини.

"Почему не проводил с оккупантом и захватчиком такие политические раунды, которые, к сожалению, сегодня начинаются с Путиным, - спросил экс-президент Украины.

Чего хочет Трамп от встречи с Путиным

Политик и общественный деятель Виктор Андрусив предсказал, что президент США Дональд Трамп стремится получить Нобелевскую премию мира, и война России против Украины может этому способствовать.

"Но прекращение огня между нами и россиянами - точно гарантирует ему эту премию. Поэтому он хочет именно прекращения огня. На мир до 10 октября уже нет времени", - сказал Андрусив.

При этом, общественный деятель сказал, что Трамп не прекратит помощь Украине, даже если не получит желаемого.

Запланированная встреча Путина и Трампа на Аляске - последние новости

Как писал Главред, 15 августа, президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин проведут встречу на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Начало встречи запланировано на 22:30 по киевскому и московскому времени.

Утром 15 августа на Аляску начали прибывать представители России и журналисты. Следовательно, глава МИД страны-агрессора России Сергей Лавров прибыл в отель в Анкоридже на Аляске в кофте с, вероятно, надписью "СССР" на груди.

А российских пропагандистов разместили не в комфортных условиях, а на раскладушках в спортивном комплексе.

Тем временем пропагандистка Маргарита Симоньян похвасталась, что во время перелета пассажирам подавали котлеты по-киевски.

