Лавров "привёз" на Аляску СССР: главу МИД РФ заметили в США в странном свитере

Анна Ярославская
15 августа 2025, 11:00
Когда российский министр вышел из автомобиля в Анкоридже, на свитере можно было увидеть три буквы "с".
Сергей Лавров
Сергей Лавров прибыл в Анкоридж / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Кратко:

  • Лавров прибыл в Анкоридж на саммит
  • Под жилетом на его свитере видны три буквы "С"
  • Вероятно, полный текст "СССР"

Глава МИД страны-агрессора России Сергей Лавров прибыл в отель в Анкоридже на Аляске в кофте с, предположительно, надписью "СССР" на груди.

В сеть попало видео, на котором видно, как министр выходит из автомобиля в белом свитере и жилете, под которым видно три буквы "с". Предположительно, они образуют слово "СССР".

видео дня

Как пишут российские СМИ, у Лаврова спросили, бывал ли он на Аляске до этого и нравится ли ему там. На первый вопрос глава МИД РФ ответил утвердительно, а второй оставил без ответа.

Смотрите видео - Лаврова приехал на Аляску в кофте с надписью "СССР":

Скриншот

Как писал Главред, встреча президентов США и РФ запланирована на 22:00 по Киеву. Трамп и Путин проведут разговор тет-а-тет на военной базе возле Анкориджа, после чего состоятся переговоры делегаций.

Известно, что президент США Трамп отправится из Белого дома в 06:45 по времени Восточного побережья США (13:45 по Киеву) и покинет Анкоридж в 17:45 по местному времени (04:45 следующего дня по Киеву). В Вашингтон он вернется утром в субботу.

Запланированы пресс-конференции по завершению. Однако пока неизвестно, выйдут ли Трамп и Путин к журналистам вместе.

Тем временем Путин прилетел в Магадан перед саммитом на Аляске. Сначала он посетит промышленное предприятие и встретится с губернатором, а после — отправится на встречу с Трампом.

Все детали первой личной встречи лидеров США и России с июня 2021 года читайте в материале: Переговоры на Аляске: онлайн-транслация встречи Трампа и Путина.

Аляска
Аляска - что о ней известно / Инфографика: Главред

Переговоры на Аляске - последние новости

Перед саммитом президентов США и РФ в Анкоридже проходит большой проукраинский митинг. Акция проходит под украинскими и американскими флагами. Митингующие призывают мир не забывать о войне и преступлениях России. Чтобы поддержать Украину, на улицы вышли сотни человек.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что мирные переговоры могут быть результативными только после прекращения огня, а никакие решения "на пути к миру" не могут приниматься без участия Украины.

Научный сотрудник Евразийского центра Карнеги в России Татьяна Становая считает, что для Путина саммит с Трампом является "тактическим маневром, призванным повернуть ситуацию в свою пользу" и успокоить нарастающее недовольство Белого дома затягиванием Кремлем соглашения о прекращении огня.

"Его [Путина] цель — заручиться поддержкой Трампа для продвижения российских предложений", - сказала Становая в комментарии The New York Times.

Состоится ли встреча Путина и Зеленского - оценка эксперта

Профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Розумный прокомментировал вероятность встречи президентов Дональда Трампа, Владимира Зеленского и Владимира Путина.

"Я считаю, что формат с участием трех лидеров - Трампа, Путина и Зеленского - наименее вероятен. Я продолжаю придерживаться мнения, что Путин никогда не согласится сесть за стол с Зеленским, а один-на-один - тем более", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт считает, что для российского диктатора это будет унижением, ведь он не считает Зеленского равным себе.

О персоне: Максим Розумный

Максим Розумный – украинский политолог, философ, журналист, поэт. Доктор политических наук. С 2024 года – профессор кафедры международных отношений Киевского столичного университета имени Бориса Гринченко. Родился 27 июня 1969 года в городе Киев. Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко, факультет журналистики (1992). Заведующий отделом стратегических коммуникаций Национального института стратегических исследований (2005-2008); советник вице-премьер-министра Украины (2008); заведующий отделом гуманитарной политики и безопасности Национального института проблем международной безопасности (с 2009), пишет Википедия.

