Переговоры на Аляске: онлайн-транслация встречи Трампа и Путина

Это будет первая личная встреча лидеров США и России с июня 2021 года.

https://glavred.info/world/peregovory-na-alyaske-onlayn-translaciya-vstrechi-trampa-i-putina-10689926.html Ссылка скопирована

Переговоры на Аляске / Главред

Сегодня, 15 августа президенты США и России встретятся на Аляске.

Как известно, они намерены при личной встрече обсудить войну в Украине и возможное мирное соглашение. При этом до сих пор не до конца понятно, что именно предложит Путин, какие условия устроят Трампа и согласятся ли с ними Украина и Европа.

Встреча президента США Дональда Трампа и диктатора России Владимира Путина в городе Анкоридж на Аляске начнется в 22:00 по киевскому времени.

видео дня

Главред ведет онлайн-трансляцию переговоров на Аляске.

Сортировка по хронологии 10:31 Накануне Дональд Трамп рассказал, чего ожидает от переговоров с Путиным на Аляске, оценив их шансы на успех и возможные последствия для завершения войны в Украине. "Я верю, что сейчас он (Путин, - ред.) убежден, что заключит сделку. Он заключит соглашение. Я думаю, что он это сделает. И мы узнаем об этом - я узнаю об этом очень быстро", - сказал Трамп. Трамп выражал оптимизм относительно предстоящей встречи, несмотря на то, что в начале недели в Белом доме снизили ее значение, охарактеризовав как формат для "выслушивания". 10:15 Глава МИД РФ уже прибыл на Аляску. Внешний вид Лаврова - кофта с надписью СССР. Лавров на Аляске / скрин с видео 09:59 Назван состав делегации России на переговорах Путина с Трампом В состав делегации войдут пять человек. Об этом сообщил журналистам помощник главы Кремля по внешней политике Юрий Ушаков. По словам Ушакова, в состав российской переговорной группы на Аляске войдет он сам. Кроме того будет присутствовать: глава МИД РФ Сергей Лавров,

министр обороны Андрей Белоусов,

глава Минфина Антон Силуанов,

спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. 09:49 Когда Трамп прибудет на Аляску Встреча Трампа и Путина состоится в 11:00 по местному времени в Анкоридже (22:00 по Киеву), сообщили в Белом доме Трамп отправится из Белого дома в 06:45 по времени Восточного побережья США (13:45 по Киеву) и покинет Анкоридж в 17:45 по местному времени (04:45 следующего дня по Киеву). В Вашингтон он вернется утром в субботу. Кроме того, запланированы пресс-конференции по завершению. Однако пока неизвестно, выйдут ли Трамп и Путин к журналистам вместе. 09:37 В Анкоридже перед встречей Трампа и Путина начался большой проукраинский митинг. Улицы пестрят проукраинскими плакатами и лозунгами. Подобные акции поддержки запланированы и в других штатах.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред