Переговоры на Аляске: онлайн-транслация встречи Трампа и Путина

Сегодня, 15 августа президенты США и России встретятся на Аляске.
Как известно, они намерены при личной встрече обсудить войну в Украине и возможное мирное соглашение. При этом до сих пор не до конца понятно, что именно предложит Путин, какие условия устроят Трампа и согласятся ли с ними Украина и Европа.
Встреча президента США Дональда Трампа и диктатора России Владимира Путина в городе Анкоридж на Аляске начнется в 22:00 по киевскому времени.
Накануне Дональд Трамп рассказал, чего ожидает от переговоров с Путиным на Аляске, оценив их шансы на успех и возможные последствия для завершения войны в Украине.
"Я верю, что сейчас он (Путин, - ред.) убежден, что заключит сделку. Он заключит соглашение. Я думаю, что он это сделает. И мы узнаем об этом - я узнаю об этом очень быстро", - сказал Трамп.
Трамп выражал оптимизм относительно предстоящей встречи, несмотря на то, что в начале недели в Белом доме снизили ее значение, охарактеризовав как формат для "выслушивания".
Глава МИД РФ уже прибыл на Аляску. Внешний вид Лаврова - кофта с надписью СССР.
Назван состав делегации России на переговорах Путина с Трампом
В состав делегации войдут пять человек. Об этом сообщил журналистам помощник главы Кремля по внешней политике Юрий Ушаков.
По словам Ушакова, в состав российской переговорной группы на Аляске войдет он сам.
Кроме того будет присутствовать:
- глава МИД РФ Сергей Лавров,
- министр обороны Андрей Белоусов,
- глава Минфина Антон Силуанов,
- спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Когда Трамп прибудет на Аляску
Встреча Трампа и Путина состоится в 11:00 по местному времени в Анкоридже (22:00 по Киеву), сообщили в Белом доме
Трамп отправится из Белого дома в 06:45 по времени Восточного побережья США (13:45 по Киеву) и покинет Анкоридж в 17:45 по местному времени (04:45 следующего дня по Киеву).
В Вашингтон он вернется утром в субботу.
Кроме того, запланированы пресс-конференции по завершению. Однако пока неизвестно, выйдут ли Трамп и Путин к журналистам вместе.
В Анкоридже перед встречей Трампа и Путина начался большой проукраинский митинг.
Улицы пестрят проукраинскими плакатами и лозунгами. Подобные акции поддержки запланированы и в других штатах.
