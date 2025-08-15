Укр
Переговоры на Аляске: онлайн-транслация встречи Трампа и Путина

15 августа 2025, 09:44
Это будет первая личная встреча лидеров США и России с июня 2021 года.
Сегодня, 15 августа президенты США и России встретятся на Аляске.

Как известно, они намерены при личной встрече обсудить войну в Украине и возможное мирное соглашение. При этом до сих пор не до конца понятно, что именно предложит Путин, какие условия устроят Трампа и согласятся ли с ними Украина и Европа.

Встреча президента США Дональда Трампа и диктатора России Владимира Путина в городе Анкоридж на Аляске начнется в 22:00 по киевскому времени.

Главред ведет онлайн-трансляцию переговоров на Аляске.

10:31

Накануне Дональд Трамп рассказал, чего ожидает от переговоров с Путиным на Аляске, оценив их шансы на успех и возможные последствия для завершения войны в Украине.

"Я верю, что сейчас он (Путин, - ред.) убежден, что заключит сделку. Он заключит соглашение. Я думаю, что он это сделает. И мы узнаем об этом - я узнаю об этом очень быстро", - сказал Трамп.

Трамп выражал оптимизм относительно предстоящей встречи, несмотря на то, что в начале недели в Белом доме снизили ее значение, охарактеризовав как формат для "выслушивания".

10:15

Глава МИД РФ уже прибыл на Аляску. Внешний вид Лаврова - кофта с надписью СССР.

Лавров на Аляске
Лавров на Аляске / скрин с видео
09:59

Назван состав делегации России на переговорах Путина с Трампом

В состав делегации войдут пять человек. Об этом сообщил журналистам помощник главы Кремля по внешней политике Юрий Ушаков.

По словам Ушакова, в состав российской переговорной группы на Аляске войдет он сам.

Кроме того будет присутствовать:

  • глава МИД РФ Сергей Лавров,
  • министр обороны Андрей Белоусов,
  • глава Минфина Антон Силуанов,
  • спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
09:49

Когда Трамп прибудет на Аляску

Встреча Трампа и Путина состоится в 11:00 по местному времени в Анкоридже (22:00 по Киеву), сообщили в Белом доме

Трамп отправится из Белого дома в 06:45 по времени Восточного побережья США (13:45 по Киеву) и покинет Анкоридж в 17:45 по местному времени (04:45 следующего дня по Киеву).

В Вашингтон он вернется утром в субботу.

Кроме того, запланированы пресс-конференции по завершению. Однако пока неизвестно, выйдут ли Трамп и Путин к журналистам вместе.

09:37

В Анкоридже перед встречей Трампа и Путина начался большой проукраинский митинг.

Улицы пестрят проукраинскими плакатами и лозунгами. Подобные акции поддержки запланированы и в других штатах.

Переговоры на Аляске: онлайн-транслация встречи Трампа и Путина
