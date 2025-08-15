В МИД Украины назвали условие для начала реальных мирных переговоров

Главные тезисы Сибиги:
- Никто не стремится к миру больше, чем украинцы и европейцы
- Россия видит свою цель в ведении войны
- Никакие решения не могут приниматься без участия Украины
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что мирные переговоры могут быть результативными только после прекращения огня, а никакие решения "на пути к миру" не могут приниматься без участия Украины.
В соцсети Х глава МИД подчеркнул, что позиция Украины и ее партнеров на пути к миру является принципиальной и четкой.
"Никто не стремится к миру больше, чем украинцы. Никто не стремится к миру больше, чем европейцы. Однако Россия видит свою цель в ведении войны. Россия предпочитает построить новые стены на нашем пути к справедливому и длительному миру. Она стремится задушить нашу свободу", - написал Сибига.
Министр добавил, что "единство трансатлантических демократий сильнее российского империализма".
По его мнению, именно "благодаря общей трансатлантической силе, мы можем достичь достойного мира, построенного на надежной безопасности".
Саммит с Трампом: в чем выгода Кремля
Руководитель политико-правовых программ Украинского Центра общественного развития, кандидат политических наук Игорь Рейтерович считает, что даже если переговоры президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным 15 августа не принесут результата, сам факт встречи уже является успехом для РФ.
"Как бы эта встреча не закончилась, для него (Путина, - ред.) это уже плюс. Он не просто вышел из изоляции, а вышел сразу на уровень Соединенных Штатов... То есть, он уже не президент-изгнанник, который выбирает страны, куда ему вообще можно поехать, а он летит в США. И делает это в такое себе критическое для себя время, когда, казалось бы, перспектив у него никаких нет", - пояснил Рейтерович в интервью УНИАН.
Переговоры на Аляске - что известно о встрече Трампа и Путина
Как писал Гларед, президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин встретятся 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска.
Помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что встреча Путина и Трампа начнется 15 августа в 22:30 по московскому времени.
Лидеры обсудят прекращение огня и предварительно очертят вероятные сценарии завершения войны Украины с Россией.
14 августа Путин провел совещание перед саммитом на Аляске. На встрече присутствовали: глава МИД РФ Сергей Лавров, бывший и нынешний министры обороны РФ - Сергей Шойгу и Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, начальник Генштаба Валерий Герасимов и другие высокопоставленные чиновники.
Трамп заявил, что Путин отправляется на Аляску для того, чтобы заключить соглашение о прекращении войны в Украине.
По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), Россия стремится использовать этот саммит, чтобы подать себя как мировую державу на уровне с США и представить Путина равнозначным партнером Трампа. В Кремле же сам факт предстоящей встречи уже пытаются подать как "победу".
