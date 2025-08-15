Покровск полностью очищен от ДРГ: как сейчас выглядит город

В настоящее время украинские военные контролируют территорию, а местные безопасно передвигаются по городу.

Покровск полностью очищен от ДРГ / коллаж: Главред, фото: скриншоты

Покровск зачищен от вражеских групп и одиночных россиян

Передвижение по самому городу существенно ограничено

Силы обороны полностью зачистили Покровск Донецкой области от диверсионных групп РФ. Об этом 15 августа сообщил в Facebook 7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

По сообщению пресс-службы корпуса, в настоящее время украинские военные контролируют территорию, а местные безопасно передвигаются по городу.

"Силами 7-го корпуса ДШВ и смежных подразделений город зачищен от вражеских групп и одиночных россиян. В городе работают украинские военные, перемещаются местные. Однако передвижение по самому городу существенно ограничено, но попасть в Покровск возможно", – уточнили военные.

Мнение эксперта о ситуации в Покровске:

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан прокомментировал ситуацию с продвижением российских оккупационных войск в районе Покровска и Доброполья.

"Здесь, конечно, можно выделить разные мотивы, но главный - это медийный эффект. Мы видим глубину этого продвижения, которая уже превышает 10 км", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт считает, что с военной точки зрения это невозможно без привлечения резервов и надлежащего обеспечения.

"Если этих резервов нет - сотен, а то и тысяч людей - то удержать такую территорию, а значит, реально ее контролировать, тоже невозможно", - указал он.

Инфографика: Главред

Что происходит вокруг Покровска

Ситуация на Покровском направлении остаётся крайне напряжённой, поскольку российские оккупационные силы продолжают попытки наступать, используя численное превосходство.

Тем не менее, как отметил младший лейтенант, начальник штаба 4-го батальона оперативного назначения "Сила свободы" бригады "Рубеж" Национальной гвардии Украины Николай Гриценко, говорить о каком-либо существенном продвижении противника не приходится.

Ранее Владимир Зеленский сделал заявление о ситуации на Добропольском и Покровском направлениях. Украина предприняла важные шаги, сказал президент.

О персоне: Сергей Кузан Сергей Васильевич Кузан (род. 16 мая 1984, город Прилуки Черниговская область) - украинский общественный и политический деятель, волонтер в помощь украинским военным, председатель "Молодежного националистического конгресса"(2011-2015), один из основателей и координаторов, заместитель Председателя Провода всеукраинской сети "Свободные Люди", один из координаторов инициативы "Выключи Российское", пишет Википедия. Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества.

