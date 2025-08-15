Укр
Трамп поставил неожиданное условие Путину перед саммитом на Аляске - что изменится

Юрий Берендий
15 августа 2025, 21:18
Трамп заявил, что на встрече с Путиным стремится достичь прекращения огня, но в случае неудачи переговоров готов сразу завершить разговор.
Трамп поставил неожиданное условие Путину перед саммитом на Аляске - что изменится
Трамп поставил неожиданное условие Путину перед саммитом на Аляске / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, kremlin.ru

О чем говорится в материале:

  • Трамп заявил, что хочет прекращения огня на фронте между Россией и Украиной уже сегодня
  • Если встреча пройдет неудачно, президент США просто "уйдет"

15 августа Дональд Трамп заявил, что не может сказать заранее, что именно сделает его встречу с российским военным преступником и диктатором Владимиром Путиным успешной, но подчеркнул, что стремится достичь прекращения огня. Об этом сообщает Reuters.

Во время разговора с журналистами на борту самолета Air Force One он уклонился от уточнения, что будет считать успешным результатом встречи.

"Я не знаю. Ничего не решено окончательно. Я хочу определенных вещей. Я хочу прекращения огня Я хочу быстро увидеть прекращение огня... Я не буду доволен, если это не произойдет сегодня", - сказал он, добавив, что в процесс будут вовлечены и Европа, и президент Украины Владимир Зеленский.

В комментарии Fox News Трамп подчеркнул, что если встреча с Путиным пройдет неудачно, он "просто уйдет". В то же время, отвечая на вопрос о своих ожиданиях, он выразил уверенность, что переговоры пройдут "очень хорошо".

Аляска
Аляска / Инфографика: Главред

"Я думаю, что все пройдет очень хорошо. Наша страна процветает. Мы устанавливаем экономические рекорды, как никогда раньше, включая рекордно высокие показатели фондовых рынков. Мы получаем триллионы долларов от пошлин. Мы едем на встречу с президентом Путиным на Аляску, и я думаю, что все пройдет очень хорошо. А если нет, я очень быстро вернусь домой", - сказал Трамп, передает ABC News.

Смотрите видео заявления Трампа о переговорах с Путиным:

Трамп поставил неожиданное условие Путину перед саммитом на Аляске - что изменится
/ Фото: скриншот

Переговоры на Аляске - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп выразил убеждение, что российскому диктатору Владимиру Путину не удастся захватить всю территорию Украины.

Владимир Зеленский, опираясь на данные разведки, рассказал, с чем Путин направляется на переговоры в Аляску и что может стать ключевым фактором в диалоге между Россией и США.

Трамп также отметил, что США вместе с Европой и рядом других государств могут предоставить Украине гарантии безопасности, однако не в рамках формата НАТО.

Другие новости:

Об источнике: Reuters

Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века

В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.





21:18Мир
Встреча Путина и Трампа: онлайн-транслация судьбоносных переговоров на Аляске

Встреча Путина и Трампа: онлайн-транслация судьбоносных переговоров на Аляске

21:18Мир
"Он этого не сделает": Трамп обнадёжил заявлением перед встречей с Путиным

"Он этого не сделает": Трамп обнадёжил заявлением перед встречей с Путиным

20:32Мир
Деньги будут "идти" в руки: кого из знаков зодиака ждет финансовый успех

Деньги будут "идти" в руки: кого из знаков зодиака ждет финансовый успех

9 лет пробыл в плену: в Украину вернули парня, которого россияне поймали в 17 лет

9 лет пробыл в плену: в Украину вернули парня, которого россияне поймали в 17 лет

В города Украины теперь залетает хищная опасная птица: предупреждение орнитолога

В города Украины теперь залетает хищная опасная птица: предупреждение орнитолога

"За глаза": Шоптенко рассказала неприятную правду о Могилевской

"За глаза": Шоптенко рассказала неприятную правду о Могилевской

Открестилась от всего: Алла Пугачева приняла ошеломляющее решение

Открестилась от всего: Алла Пугачева приняла ошеломляющее решение

