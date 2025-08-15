В США не допускают членство Украины в НАТО: Трамп предложит альтернативу Альянсу

США вместе с Европой могут предоставить Украине гарантии безопасности, но не в формате НАТО, говорит Трамп.

США вместе с Европой могут предоставить Украине гарантии безопасности / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump/, скриншот из видео

Что сказал Дональд Трамп

На Аляске будут обсуждаться территориальные обмены

Если бы я не был президентом, то Путин бы сейчас захватил всю Украину

РФ будут ждать серьезные экономические последствия

США вместе с Европой и другими странами могут предоставить Украине гарантии безопасности, но не в формате НАТО. Такое мнение выразил президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами на борту Air Force One в пятницу, пишет "Интерфакс-Украина".

"Возможность предоставления Соединенными Штатами гарантий безопасности Украине. Возможно вместе с Европой и другими странами. Не в форме НАТО, потому что это не произойдет, вы знаете, есть определенные вещи, которые не состоятся. Но да, вместе с Европой, такая возможность есть", - сказал Трамп. видео дня

В вопросе территорий – решение за Украиной

В то же время он добавил, что во время сегодняшней встречи на Аляске будут обсуждаться территориальные обмены, но Трамп "должен позволить Украине принять это решение".

"И я думаю, что они примут правильное решение. Но я здесь не для того, чтобы вести переговоры за Украину, я здесь для того, чтобы собрать их за столом переговоров", - сказал Трамп.

По его словам, если бы он не был президентом, то Путин бы сейчас захватил всю Украину.

"Но он (Путин, – ред.) этого не сделает", - заявил президент США.

Российские обстрелы Украины

Он также прокомментировал российские обстрелы Украины, заявив, что Путин пытается "создать условия, которые, по его мнению, помогут ему заключить лучшую сделку". Однако Трамп подчеркнул, что обстрелы Украины вредят Путину.

"Но, по его мнению, это поможет ему заключить лучшую сделку, если они (РФ – ред.) смогут продолжать убийства. Возможно, это часть мира, возможно, это просто его характер, его гены, его генетика. Но он считает, что это делает его сильнее в переговорах. Я думаю, что это вредит ему, но я поговорю с ним об этом позже", - сказал Трамп.

Кроме того, президент США подчеркнул, что РФ будут ждать серьезные экономические последствия, если он почувствует, что Путин не заинтересован в прекращении огня.

Мнение эксперта:

Политический эксперт, профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Розумный спрогнозировал, на какие территориальные уступки может пойти российский диктатор Владимир Путин по результатам переговоров с главой Белого дома Дональдом Трампом.

Эксперт считает, что хозяин Кремля точно не согласится выходить из Запорожской и Херсонской областей, а тем более из Луганской и Донецкой. По его мнению, Путин уже провозгласил эти регионы частью России, закрепив это в Конституции, и это его "красная линия", которую, похоже, США учли.

"А вот что касается Харьковской и Сумской областей, при определенных условиях Путин может согласиться на отвод войск, подавая это как "жест доброй воли", - считает Розумный.

О персоне: Максим Розумный Максим Розумный – украинский политолог, философ, журналист, поэт. Доктор политических наук. С 2024 года – профессор кафедры международных отношений Киевского столичного университета имени Бориса Гринченко. Родился 27 июня 1969 года в городе Киев. Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко, факультет журналистики (1992). Заведующий отделом стратегических коммуникаций Национального института стратегических исследований (2005-2008); советник вице-премьер-министра Украины (2008); заведующий отделом гуманитарной политики и безопасности Национального института проблем международной безопасности (с 2009), пишет Википедия.

Аляска / Инфографика: Главред

Встреча Трампа и Путина на Аляске – главные новости:

Как сообщал Главред, ранее Трамп объявил о своей цели на переговоры с Путиным – обсуждение возможности прекращения огня в Украине. По словам главы Белого дома, он верит, что добьется мира, но не будет заключать с Путиным соглашений.

"Это не моя ответственность заключать сделку с Путиным, и я верю, что он добьется мира. Моя встреча с Путиным прокладывает путь для второй, очень важной встречи с Зеленским, и мы можем пригласить некоторых европейских лидеров", - говорит президент США.

У Путина пытаются превратить саммит с Трампом в экономический саммит, отметили аналитики Института изучения войны. Эксперты пришли к выводу, что целью Кремля на переговорах лидеров РФ и США является смягчение санкций.

Путин и Трамп не будут подписывать никаких документов, сказал кремлевский рупор Дмитрий Песков. Впрочем, Путин на совместной с Трампом пресс-конференции должен рассказать, по каким вопросам удалось, мол, найти взаимопонимание.

