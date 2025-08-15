Трамп резко предупредил Путина и сделал заявление о территориях Украины

Главное:
- Если на Аляске прогресса по Украине не будет, Россию ждут жесткие экономические последствия
- Вопросы територий должна решать Украина
- Запад может дать Украине гарантии безопасности
Россию ждут тяжелые экономические последствия в случае неудачи на Аляске. Вопрос территорий – на столе, однако принимать решение должна Украина. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
Как сообщает Clash Report, в пятницу, 15 августа, перед вылетом на Аляску, где состоится саммит с Путиным, Трамп сделал ряд заявлений о переговорах с Россией и российско-украинской войне. Он выразил надежду, что из переговоров "что-то получится".
Трамп предупредил Путина
Президент США заявил, что Кремль столкнется с очень серьезными экономическими последствиями, если не будет прогресса по вопросу завершения войны.
"Россию ждут тяжелые экономические последствия, если саммит на Аляске не принесет прогресса в украинском вопросе", - уточнил Трамп.
Гарантии безопасности для Украины
Трамп допустил гарантии безопасности для Украины от коллективного Запада, но не в формате НАТО.
"Да, возможно, вместе с Европой и другими странами. Но не в форме НАТО", - сказал глава Белого дома.
В вопросе территорий – решение за Украиной
Также Трамп акцентировал внимание на том, что в рамках саммита на Аляске будет обсуждаться вопрос территорий. Однако решение должна принимать Украина. Задача – организовать переговоры Киева и Москвы.
"Их обсудят, но я должен позволить Украине принять это решение. И я думаю, что они примут надлежащее решение, но я здесь не для того, чтобы вести переговоры от имени Украины. Я здесь для того, чтобы посадить их за стол переговоров. И я думаю, что у вас есть две стороны", - заявил Трамп.
Что говорит эксперт
Саммит Трампа и Путина воспринимают в Украине с тревогой, отметил Владимир Фесенко. Есть опасения, что США потребуют каких-то особых уступок от Киева.
"Тревога присутствует в связи с изменением настроения Трампа. Настроение Трампа – это всегда индикатор. И то, что Трампа опять качнуло в сторону готовности договариваться с Путиным и требовать каких-то уступок от Украины, это настораживает", - добавил политолог.
Также в Украине не верят в конкретные результаты по итогам встречи в Аляске.
"Если говорить о перспективах какого-то реального мирного урегулирования, то тотально доминирует скепсис. Никаких ожиданий, что на Аляске договорятся о прекращении войны, в Украине нет", - подчеркнул Фесенко.
О персоне: Владимир Фесенко
Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.
Встреча Трампа и Путина на Аляске – главные новости:
Как сообщал Главред, ранее Трамп объявил о своей цели на переговоры с Путиным – обсуждение возможности прекращения огня в Украине. По словам главы Белого дома, он верит, что добьется мира, но не будет заключать с Путиным соглашений.
"Это не моя ответственность заключать сделку с Путиным, и я верю, что он добьется мира. Моя встреча с Путиным прокладывает путь для второй, очень важной встречи с Зеленским, и мы можем пригласить некоторых европейских лидеров", - говорит президент США.
У Путина пытаются превратить саммит с Трампом в экономический саммит, отметили аналитики Института изучения войны. Эксперты пришли к выводу, что целью Кремля на переговорах лидеров РФ и США является смягчение санкций.
Путин и Трамп не будут подписывать никаких документов, сказал кремлевский рупор Дмитрий Песков. Впрочем, Путин на совместной с Трампом пресс-конференции должен рассказать, по каким вопросам удалось, мол, найти взаимопонимание.
Другие новости:
- Окружение Путина против войны в Украине, у встречи с Трампом есть причина – WP
- Стадион вместо отеля и раскладушки с ширмами: как США поселили журналистов РФ
- Встреча Трампа и Путина на Аляске: Ющенко предупреждает об опасной ошибке
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред