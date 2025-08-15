Укр
Трамп резко предупредил Путина и сделал заявление о территориях Украины

Андрей Ганчук
15 августа 2025, 15:33обновлено 15 августа, 16:15
Трамп предупредил Путина о тяжелых экономических последствиях в случае неудачных переговоров.
Путин, Трамп
Трамп поставил России новый ультиматум / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Главное:

  • Если на Аляске прогресса по Украине не будет, Россию ждут жесткие экономические последствия
  • Вопросы територий должна решать Украина
  • Запад может дать Украине гарантии безопасности

Россию ждут тяжелые экономические последствия в случае неудачи на Аляске. Вопрос территорий – на столе, однако принимать решение должна Украина. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Как сообщает Clash Report, в пятницу, 15 августа, перед вылетом на Аляску, где состоится саммит с Путиным, Трамп сделал ряд заявлений о переговорах с Россией и российско-украинской войне. Он выразил надежду, что из переговоров "что-то получится".

Трамп предупредил Путина

Президент США заявил, что Кремль столкнется с очень серьезными экономическими последствиями, если не будет прогресса по вопросу завершения войны.

"Россию ждут тяжелые экономические последствия, если саммит на Аляске не принесет прогресса в украинском вопросе", - уточнил Трамп.

Гарантии безопасности для Украины

Трамп допустил гарантии безопасности для Украины от коллективного Запада, но не в формате НАТО.

"Да, возможно, вместе с Европой и другими странами. Но не в форме НАТО", - сказал глава Белого дома.

В вопросе территорий – решение за Украиной

Также Трамп акцентировал внимание на том, что в рамках саммита на Аляске будет обсуждаться вопрос территорий. Однако решение должна принимать Украина. Задача – организовать переговоры Киева и Москвы.

"Их обсудят, но я должен позволить Украине принять это решение. И я думаю, что они примут надлежащее решение, но я здесь не для того, чтобы вести переговоры от имени Украины. Я здесь для того, чтобы посадить их за стол переговоров. И я думаю, что у вас есть две стороны", - заявил Трамп.

Что говорит эксперт

Саммит Трампа и Путина воспринимают в Украине с тревогой, отметил Владимир Фесенко. Есть опасения, что США потребуют каких-то особых уступок от Киева.

"Тревога присутствует в связи с изменением настроения Трампа. Настроение Трампа – это всегда индикатор. И то, что Трампа опять качнуло в сторону готовности договариваться с Путиным и требовать каких-то уступок от Украины, это настораживает", - добавил политолог.

Также в Украине не верят в конкретные результаты по итогам встречи в Аляске.

"Если говорить о перспективах какого-то реального мирного урегулирования, то тотально доминирует скепсис. Никаких ожиданий, что на Аляске договорятся о прекращении войны, в Украине нет", - подчеркнул Фесенко.

О персоне: Владимир Фесенко

Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

Аляска
Кратко об Аляске / Инфографика: Главред

Встреча Трампа и Путина на Аляске – главные новости:

Как сообщал Главред, ранее Трамп объявил о своей цели на переговоры с Путиным – обсуждение возможности прекращения огня в Украине. По словам главы Белого дома, он верит, что добьется мира, но не будет заключать с Путиным соглашений.

"Это не моя ответственность заключать сделку с Путиным, и я верю, что он добьется мира. Моя встреча с Путиным прокладывает путь для второй, очень важной встречи с Зеленским, и мы можем пригласить некоторых европейских лидеров", - говорит президент США.

У Путина пытаются превратить саммит с Трампом в экономический саммит, отметили аналитики Института изучения войны. Эксперты пришли к выводу, что целью Кремля на переговорах лидеров РФ и США является смягчение санкций.

Путин и Трамп не будут подписывать никаких документов, сказал кремлевский рупор Дмитрий Песков. Впрочем, Путин на совместной с Трампом пресс-конференции должен рассказать, по каким вопросам удалось, мол, найти взаимопонимание.

