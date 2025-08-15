Укр
Трамп наградил культовых артистов США: Том Круз отказался от премии Центра Кеннеди

Виталий Кирсанов
15 августа 2025, 20:22
Трамп не принимал участия в мероприятиях, связанных с вручением премии, в течение долгого времени.
Том Круз отказался от премии из-за напряженного графика
Том Круз отказался от премии из-за напряженного графика / коллаж: Главред, фото: Википедия, instagram.com/tomcruise

Кратко:

  • Трамп вручил награды актерам Сильвестру Сталлоне и Майклу Кроуфорду
  • Том Круз отказался от премии якобыиз-за напряженного графика

Президент США Дональд Трамп объявил лауреатов престижной премии Центра Кеннеди за выдающийся вклад в развитие американской культуры. Об этом сообщает Los Angeles Times.

Трамп вручил награды актерам Сильвестру Сталлоне и Майклу Кроуфорду, а также исполнителям Джорджу Стрейту и Глории Гейнор. Помимо них, приз получила легендарная музыкальная группа Kiss.

видео дня

Известно, что Трамп не принимал участия в мероприятиях, связанных с вручением премии, в течение долгого времени. Позже, уже во время второго президентского срока, он провел ряд изменений в руководстве центра, а также уменьшил объем его финансирования. Тем временем, голливудский актер Том Круз отказался от престижной премии Центра Кеннеди. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на анонимные источники в организации.

Причиной отказа, по данным издания, стал якобы конфликт в рабочем графике актера. Представители Круза воздержались от комментариев.

Трамп заявил, что был "очень вовлечен" в отбор победителей и признался, что сам когда-то мечтал об этой награде, но так и не получил её.

Президент также анонсировал масштабный ремонт Центра Кеннеди, на который выделят федеральное финансирование. Он пообещал превратить учреждение в "жемчужину" искусства и культуры к 250-летию независимости США в 2026 году.

О персоне: Том Круз

Том Круз - американский актёр, кинорежиссёр, сценарист и кинопродюсер. Трехкратный обладатель премии "Золотой глобус" (1990, 1997, 2000), двукратный обладатель премии "Сатурн" (2002, 2022) и четырехкратный номинант на премию "Оскар", сообщает Википедия. Наиболее известные киноработы: "Магнолия", "Интервью с вампиром", "С широко закрытыми глазами", "Ванильное небо", серия фильмов "Миссия невыполнима" и дилогия "Топ Ган".

