Трамп наградил культовых артистов США: Том Круз отказался от премии Центра Кеннеди

Президент США Дональд Трамп объявил лауреатов престижной премии Центра Кеннеди за выдающийся вклад в развитие американской культуры. Об этом сообщает Los Angeles Times.

Трамп вручил награды актерам Сильвестру Сталлоне и Майклу Кроуфорду, а также исполнителям Джорджу Стрейту и Глории Гейнор. Помимо них, приз получила легендарная музыкальная группа Kiss.

Известно, что Трамп не принимал участия в мероприятиях, связанных с вручением премии, в течение долгого времени. Позже, уже во время второго президентского срока, он провел ряд изменений в руководстве центра, а также уменьшил объем его финансирования. Тем временем, голливудский актер Том Круз отказался от престижной премии Центра Кеннеди. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на анонимные источники в организации.

Причиной отказа, по данным издания, стал якобы конфликт в рабочем графике актера. Представители Круза воздержались от комментариев.

Трамп заявил, что был "очень вовлечен" в отбор победителей и признался, что сам когда-то мечтал об этой награде, но так и не получил её.

Президент также анонсировал масштабный ремонт Центра Кеннеди, на который выделят федеральное финансирование. Он пообещал превратить учреждение в "жемчужину" искусства и культуры к 250-летию независимости США в 2026 году.

